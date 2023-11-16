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Altındaki hızlı yükseliş sürüyor! Gram altın fiyatına bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altındaki hızlı yükseliş sürüyor! Gram altın fiyatına bakın

Altındaki hızlı yükseliş devam ediyor. Tahminlere göre 2024 yılında gram altın 2 bin liranın üzerini görecek. 16 Kasım 2023 gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?

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Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.806 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 1.814 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.990 liradan, Cumhuriyet altını 12.200 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,35 yükselişle 1.965 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, Çin ekonomisinde resesyon endişelerinin güçlenmesinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmeden alınan negatif sinyallerin etkisiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade etti.

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