2023 James Dyson Ödülü'nün uluslararası kazananları açıklandı!

Dyson Kurucusu ve Baş Mühendisi Sir James Dyson: Bu genç mucitler karşılaştıkları sorunlar hakkında sadece konuşmak yerine onları teknoloji ve tasarımla çözmeye çalıştı. Onları bu kadar etkileyici kılan dünyayı iyileştirme konusundaki tutkuları ve kararlılıklarıdır.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası tasarım yarışması James Dyson Ödülü'nün uluslararası, sürdürülebilirlik ve insani yardım olmak üzere 3 küresel kazananı belli oldu. Kazananlar, icatlarının sonraki aşamalarını destekleyecek 30 bin sterlinlik ödüle hak kazandı.

Polonyalı Piotr Tıuszcz, Ukrayna'daki sağlık görevlileri tarafından kullanılan, çok yönlü kullanım için arazi tipi bir römork ambulans olan The Life Chariot projesiyle "İnsani Yardım Ödülü" kazanırken, "Uluslararası Ödül" afet bölgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, el işlemi gerektirmeyen bir intravenöz (IV) tedavi cihaz olan The Golden Capsule projesine gitti.

Yüksek soğutma etkisine sahip sürdürülebilir bir dış cephe kaplaması olan ve iklimlendirmenin çevresel maliyetlerini azaltan E-COATING icadıyla Hong Konglu genç "Sürdürülebilirlik Ödülü"nü kazandı.

"Umarım bu ödül onlara başarıya giden yolda sıçrama tahtası olur"

Açıklamadaki görüşlerine yer verilen Dyson Kurucusu ve Baş Mühendisi Sir James Dyson, genç mucitlerin karşılaştığı sorunlar hakkında sadece konuşmak yerine onları teknoloji ve tasarımla çözmeye çalıştığını belirterek, "Onları bu kadar etkileyici kılan dünyayı iyileştirme konusundaki tutkuları ve kararlılıklarıdır. Umarım bu ödül onlara başarıya giden yolda bir sıçrama tahtası olur." ifadelerini kullandı.

Bu yıl James Dyson Ödülü kapsamında zorlu arazilerde yaralıları kurtarmak için dahiyane bir yöntem tasarlayan Piotr'a "İnsani Yardım Ödülü" verildiğini kaydeden Dyson, "Life Chariot herhangi bir şey tarafından çekilebiliyor. Bu da sağlık görevlilerinin hayat kurtaran çalışmalarını ellerindeki kaynaklarla yapabilmelerini sağlıyor. Yinelemeli tasarım sürecinin, onu sahada kullananlardan gelen geri bildirimlere yanıt olarak devam ettiğini görmek de harika." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Ödül'ün kazanan projesi

Sir James Dyson, "Uluslararası Ödül" kategorisinin kazanan projesi The Golden Capsule'den bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekip, afet bölgelerinde yerçekimi ve elektriğe dayanan mevcut damar yolu enjeksiyon yöntemlerinin kısıtlı olduğunu tespit etti. Geliştirdikleri Golden Capsule, hastanın herhangi bir yerine yerleştirilebilen basınçlı bir keseyi kullanarak çok daha pratik ve el değmeden kullanılabilen bir çözüm sunuyor. Kese yavaşça sönerek hastaya damlatılan damlanın basıncını arttırıyor ve sağlık görevlilerini hayat kurtaran diğer işleri yapmak üzere serbest bırakıyor."

Sürdürülebilirlik Ödülü'nü çevre dostu çözüme

Sir James Dyson, Hong Kong'da klimaların toplam elektrik tüketiminin neredeyse üçte birini oluşturduğunu, buna ek olarak her gün 470 binden fazla cam şişenin çöpe atıldığını belirtti.

E-COATING projesinin iki sorunu bir arada çözen çevre dostu bir çözüm sunduğunu kaydeden Dyson, şu bilgileri verdi:

"İcat, geri dönüştürülmüş atık camdan üretiliyor ve güneş ışınlarını yansıtarak binaların ısı emilimini azaltmak için çatılara ve duvarlara uygulanabiliyor. Bu da klima gibi soğutma çözümleri için tüketilen elektrik miktarını azaltıyor ve ilgili sera gazı emisyonlarını düşürüyor. Ronaldo ve Jovial atıkları çok daha değerli bir şeye dönüştürmenin zekice bir yolunu buldular. E-COATING, dış duvarlara uygulanacak bir kaplama oluşturmak için geri dönüştürülmüş cam kullanıyor. Bu kaplama güneş ışınlarını yansıtıyor ve böylece binayı soğutmak için gereken elektrikten önemli oranda tasarruf sağlıyor. Bu icat, çevre için yararlı ve para tasarrufu sağlayan ikili bir çözümdür."