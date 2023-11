İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Gazze'deki ölümlerle ilgili açıklama: Öncelik kendi halkım

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, Gazze'deki ölümlerden üzüntü duyduğunu ancak kendi halkının korunmasını önceliği olarak gördüğünü söyledi.

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, "Gazze'deki ölümlerden üzüntü duyuyorum ama kendi halkım öncelik" dedi.

Financial Times'a verdiği röportajda, “Filistinlilerin yaşamını yitirmesi benim de kalbimi kırıyor” diyen Herzog, bölgede yaşanan can kaybını önemsediğini, ancak her şeyden önce halkının korunması için ulusal güvenliği sağlaması gerektiğini her zaman hatırladığını vurguladı.

Hastane yakınındaki operasyonlar hakkında

Herzog, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin yakınında düzenlediği operasyonları son derece dikkatli bir şekilde yürüttüğünü iddia ederken, bölgedeki sivillerin korunmasını sağlamaya çalıştığının altını çizdi.

İsrail Cumhurbaşkanı, “Bunları son derece dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. İsrail, sivilleri korumak için mümkün olan her yolu deniyor” diye konuştu.

Gazze’de İsrail ordusunun varlığı ve geleceği

Financial Times'a verdiği demecinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki varlığı ve ne kadar kalacağını da değerlendiren Herzog, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ulusal güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir boşluk oluşmasını önlemek için Gazze Şeridi'nde ‘güçlü varlığını’ koruması gerekeceğini belirtirken, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geri çekilirsek (Gazze’den) kontrolü kim ele alacak? Orada boşluk bırakamayız. Gazze Şeridi'ndeki ilerideki yönetim mekanizmasının ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Masada birçok fikir var.”

Gazeteye göre Herzog, ABD ve İsrail'in bölgedeki komşularının bölgenin çatışma sonrası yönetiminde bir miktar rol alacağı sinyalini verirken, İsrail Cumhurbaşkanı, Hamas'ın yeniden ortaya çıkmasını önlemek için ülkesinin yakın gelecekte Gazze Şeridi'nde büyük askeri güç bulundurabileceğini, hiç kimsenin Gazze'yi yeniden terör üssüne dönüştürmek istemediğini kaydetti.