Asgari ücrette gerçekçi tahmin belli oldu ekonomist Filiz Eryılmaz: Piyasanın hüsrana uğrama ihtimali yüksek

Asgari ücrette beklentiler piyasada 17 bin liranın üstüne çıktı. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasanın hüsrana uğrama ihtimalinin güçlü gördüğünü belirterek, "Bize sunulan sıkı para ve maliye politikası perspektifinden bakarsak bir miktar afaki gibi görünüyor" dedi.

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Milyonlarca çalışan yeni asgari ücret rakamını bekliyor. Asgari ücrete 2024 yılında yapılacak zam için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor.

Asgari ücrete ilişkin tahminler merak konusu olurken, dikkat çeken değerlendirme ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan geldi. Tv100'e konuşan Eryılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"15 bin 500’e tekabül ediyor"

"Eğer beklenen enflasyona göre bir maaş zammı yapılacaksa tek seferde yapılma ihtimali oldukça güçlü. Piyasada yapılan hesaplamalar, gerçekleşen enflasyon üzerinden. Örnek veriyim; Şu an net asgari ücret 11 bin 400, beklenen enflasyona göre %36’yı baz almamız lazım, 15 bin 500’e tekabül ediyor. Fakat piyasa, gerçekleşen enflasyon artı refah payına göre alınmasını bekliyor, bu bizi 17 bin 100 TL’ye götürür. Türk-İş, 17 bin 800 lirayla masaya oturacak diyorlar. Açıkçası piyasanın hüsrana uğrama ihtimalini güçlü görüyorum. Enflasyonla mücadelede özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı çok kararlı. Dolayısıyla belki şu olabilir. Beklenen enflasyon yüzde 36'dır. Diğeri yüzde 50'dir. Yüzde 50'ler bize sunulan sıkı para ve maliye politikası perspektifinden bakarsak bir miktar afaki gibi görünüyor."