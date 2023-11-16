Hrant Dink’in katili Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin ilk resmi açıklama geldi! Cezası bitti...

Hrant Dink’in katili Ogün Samast, 'iyi hal'den şartlı salıverme yasasıyla tahliye edildi. Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. Açıklamada, Samast'ın Şubat 2022'de elde ettiği denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmadığı; tutuklandığı 2007 yılından bu yana aldığı cezanın infazını ise tamamladığı belirtildi.

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Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi. Cinayetin faili olduğu belirlenen ve o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalandı. 24 Ocak 2007’de tutuklanan Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledildi.

16 yıl 10 ay cezaevinde kaldı

16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast’ın 1 yıl önce, iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast'ın, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi.

Cezaevi çıkışında ailesi karşıladı

Samast, şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu F Tipi cezaevinden dün saat 19.50’de tahliye edildi. Samast’ın cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandığı öğrenildi.

Samast'ın tahliye edilmesi tepkilere neden oldu. Bunun üzerine bir açıklama yapan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Samast'ın şartlı tahliye edildiğini belirtti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in tahliyesi...

"Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast’ın tahliye edilmesiyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Hrant Dink’in 19/01/2007 tarihinde öldürülmesinin ardından yapılan yargılamalar sonucunda;

Yasin Hayal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 14 yıl 22 ay 75 gün hapis cezasına hükümlü olup, koşullu salıverilme tarihi 25.07.2047’dir. Yine aynı suçtan diğer hükümlü Erhan Tuncel ise toplam 96 yıl hapis cezasına hükümlü olup, koşullu salıverilme tarihi 26/07/2040’tır. Adı geçen iki hükümlünün halen cezalarının infazına devam edilmektedir.

22 yıl 10 ay hapis cezası almıştı

Ogün Samast hakkında ise İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda, tasarlayarak kasten öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, yaşının küçük olması nedeniyle Türk Ceza Kanununun 31. maddesi uyarınca 18 yıl olan hapis cezasının alt haddinden uzaklaşılarak 21 yıl 6 ay olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte failin; yasak silah taşımaktan aldığı 1 yıl 4 ay hapis cezasının içtiması ile 22 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşmiştir.

Cezaevinde suç işleyip 2 yıl 36 ay ceza aldı

Hükümlünün; cezası infaz edilmekteyken, cezaevinde işlemiş olduğu suçlardan dolayı 2 yıl 36 ay 43 gün hapis cezası daha almış olması nedeniyle neticeten 24 yıl 46 ay 43 gün hapis cezasının infazı tutukluluk tarihi olan 24/01/2007’den itibaren başlamıştır.

Denetimli serbestliği 19 Şubat 2022'de doldu

Hükümlünün, denetimli serbestlik hakkı 19/02/2022 tarihinde doğmuş olmasına rağmen, denetimli serbestlikten yararlandırılmamıştır.

Adı geçen hükümlü hakkında 19/01/2023 ve 13/07/2023 tarihlerinde yapılan değerlendirmelerde koşullu salıverilmesine uygun olmadığına karar verilmiş, şartlı tahliyesi 15/11/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Ogün Samast'ın reddedilen talepleri...

Bu süreçte 2015 yılından itibaren hükümlünün 5 kez açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebi, 2 kez de denetimli serbestlik talebi uygun görülmemiştir.

Bu kapsamda, 7456 sayılı Kanun ile yapılan infaza ilişkin düzenlemelerden istifade etmesi söz konusu değildir. 5275 sayılı Kanunun genel hükümlerine göre cezası infaz edilmiştir.