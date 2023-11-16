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İzmir’de sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı

İzmir’de sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı

İzmir kent merkezinde akşam saatlerinde sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansları adeta görsel bir şölen sundu.

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Konak ilçesi Gaziler Caddesi üzerinde akşam saatlerinde görülen yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde aynı anda uçuşması izleyenleri hayran bıraktı. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi üzerinde uçan kuşlar, hastalara moral vermek istermiş gibi havada birbirinden güzel şekiller oluşturdu. Kuşların gökyüzünde dans eder gibi kanat çırpması, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Dans edercesine dakikalarca uçuşan kuşlar İzmir semalarında ilginç görüntü oluşturdu.
Kuşların bu şölenine şahit olan vatandaşlar da o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı. Bazı vatandaşlar da araçlarını durdurup kuşların dansını izlerken, sığırcıkların çıkardıkları ses de ilgi çekti.

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