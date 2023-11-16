İsrail, 'güvenli' dediği Gazze'nin güneyindeki sivillerden bölgeyi terk etmelerini istedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istedi.

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Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bazı bölgelere acilen tahliye edilmesini içeren broşürler attı.

Han Yunus kentinin doğusunda İsrail sınırı yakınında yer alan El-Karara, Huzaa, Beni Suheyla ve Absan mahallelerinde yaşayanların evlerinin boşaltılması istendi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bazı bölgelere acilen tahliye edilmesini içeren broşürler attı.

Gazze'nin güneyi Filistinliler için İsrail'in saldırılarından "kurtuluş" anlamına gelmiyor

Han Yunus kentinin doğusunda İsrail sınırı yakınında yer alan El-Karara, Huzaa, Beni Suheyla ve Absan mahallelerinde yaşayanların evlerinin boşaltılması istendi.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, birbiri ardına yok ettiği mahallelerde NRC yardım çalışanlarının peşini bırakmıyor. Şimdi de Han Yunus'tan bile çıkmalarını isteyerek, var olmayan 'bilinen barınaklara' kaçma talimatı veriyor. Washington, Londra, Brüksel ve Berlin'de evde kimse var mı?" ifadelerini kullandı.

İsrail Ordu Radyosunun aktardığı haberde de ordunun ilk kez Han Yunus'ta bazı mahalleleri boşaltmasını istediği ve bunun İsrail ordusunun Gazze'deki işgalini genişletmesine ilişkin önemli bir hamle olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halka, güvenli olduğunu iddia ettiği güneye gitmeleri yönünde defalarca uyarılarda bulunarak, hastaneler dahil sivil altyapıyı büyük yıkıma uğratarak zorla tehcir etmişti.