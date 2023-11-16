Gazze'de Ürdün Sahra Hastanesi personeli yaralılara müdahale ederken bombalandı

Ürdün ordusu, Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nde çalışan 7 personelinin, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinlilere müdahale ettiği sırada hedef alındığını duyurdu.

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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nin 7 personelinin, hastanenin acil servisinin girişinde, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinlilere ilk yardım hizmeti vermeye çalışırken yaralandığı aktarıldı.

Meslektaşlarının onlara ve bazı Filistinlilere gerekli tıbbi müdahaleyi yaptığı ifade edilen açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, olayla ilgili resmi soruşturma başlattığı ve İsrail'in hastane ve personel için gerekli korumayı sağlamaktan sorumlu olduğu vurgulandı.

Ürdün, saldırıyı şiddetle kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'nde çalışan sağlık personelinin can güvenliğinden tamamen İsrail'i sorumlu tuttu.

İsrail'in Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi çevresine düzenlediği bombalı saldırının kınandığı açıklamada, "İsrail'in Filistinli kardeşlerimizi bombalaması sırasında hastaneyi ve personelini tehlikeye atması kabul edilemez ve kınanan bir suçtur, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Ürdün hükümetinin, Ürdünlü sağlık personelinin hayatlarının tehlikeye atılmasından tamamen İsrail güçlerini sorumlu tuttuğu belirtilen açıklamada ayrıca hükümetin, bu "menfur" suça karşı gerekli hukuki ve siyasi adımları atmak için silahlı kuvvetlerin başlattığı soruşturmanın sonuçlarını beklediğine işaret edildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 25 Ekim'de İsrail'in saldırıları sonrasında zarar görmesi ve hizmet dışı kalmasına rağmen Ürdün Sahra Hastanesi'nin çalışmalarını sürdürmesi talimatı vermişti.

Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi, 2009 yılında kurulmuştu. Ürdün ordusuna bağlı olan hastane, günlük yaklaşık 1200 kişiye hizmet veriyor. Üç ayda bir tıbbi, idari ve teknik ekiplerinin değiştirildiği hastanede verilen hizmetler ücretsiz yerine getiriliyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.