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Ahmet Hakan'dan AK Parti'ye uyarı! İstanbul adayı için çok gecikiyorsunuz

Ahmet Hakan'dan AK Parti'ye uyarı! İstanbul adayı için çok gecikiyorsunuz

31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimler için partiler aday çalışmalarını hızlandırdı. CHP, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları merak edilirken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "AK Parti gecikiyor" uyarısı yaptı.

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AK Parti'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları kim olacak? 31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken cevabı en çok merak edilen sorunun ne zaman cevap bulacağı ise belirsiz. 

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP’nin İstanbul ve Ankara adaylarının belli olduğunu belirterek AK Parti’ye seslendi, “Erken kalkan erken yol alır derler. En iyi, iyinin düşmanıdır derler. AK Parti’nin bu iki sözü dikkate almasında sayısız fayda var” diye yazdı. Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK Parti gecikiyor!

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu aday.
Ankara’da Mansur Yavaş aday.
Bu iki isim şimdiden çalışmalara başlamış durumda.
Peki ya AK Parti’nin adayları?
İstanbul’da da Ankara’da da aday henüz belli değil.
Kulisler kaynıyor, aday adaylarından söz ediliyor, anketler yayınlanıyor falan ama henüz adayla ilgili bir işaret yok.
Oysa “Büyük Kongre’den sonra ilk işimiz bu olacak” deniyordu.
“Erken kalkan erken yol alır” derler. “En iyi, iyinin düşmanıdır” derler.
AK Parti’nin bu iki sözü dikkate almasında sayısız fayda var.

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