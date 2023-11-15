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Erdoğan'dan Gazze paylaşımı: Zalimle mazlumu eşitlemek...

Erdoğan'dan Gazze paylaşımı: Zalimle mazlumu eşitlemek...

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail katliamına dikkat çekti ve dünya liderlerine çağrıda bulunarak, "Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir." dedi.

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Cumhurbaşkanı, her platformda Filistin davasına destek olmaya devam ediyor.

Gazze'deki İsrail katliamına karşı dünyada sesini en güçlü çıkaran lider olan Başkan Erdoğan, farkındalık oluşturmak ve dünya liderlerini ayağa kaldırmak adına kısa ama öz bir mesaj daha verdi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, Gazze'deki İsrail katliamına dikkat çekti ve dünya liderlerine çağrıda bulunarak, "Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir." dedi.

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