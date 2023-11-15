BIST 7.666
DOLAR 28,67
EURO 31,12
ALTIN 1.806,93
HABER /  DÜNYA

Gazze'de Şifa Hastanesi'nin sağlık hizmetleri durdu

Gazze'de Şifa Hastanesi'nin sağlık hizmetleri durdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskın nedeniyle sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğu açıklandı.

Abone ol

İsrail, 7 Ekim'deki Hamas baskınını ve alınan rehineleri bahane ederek, Gazze'de 39 gündür sivil katliamı yapıyor.

Havadan, karadan ve denizden abluka altındaki ufak kente sıkışmış 2. milyona yakın insanın yaşadığı ve sığındığı her yer ateş altında.

İsrail baskını sonrası Şifa Hastanesi de hizmet veremiyor

Şifa Hastanesi'nden güvenlik gerekçesiyle adını açıklamak istemeyen bir kaynak, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinlileri içeride alıkoyduğunu söyledi.

İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi'ndeki sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğunu aktaran kaynak, "Hizmetlerin durması nedeniyle yüzlerce hasta ve yaralının hayati tehlikesi söz konusu. Nitekim insanların yaraları çürümeye başladı, bu da salgın hastalıklara yol açabilir." dedi.

Hastaneye sığınan Filistinliler alıkonuldu

İsrail askerlerinin buraya sığınan Filistinlileri binalarda alıkoymaya devam ettiğini ve Şifa Hastanesi'ne giriş çıkışları engellediğini aktaran kaynak, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi diyaliz bölümünde konuşlandığı ve diğer bölümleri de kuşatma altına aldığını ifade etti.

Filistinli kaynaklar, Şifa Hastanesi'ndeki durumun son derece trajik olduğuna işaret etti.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bartın'a son 17 ayda gelen Rus turist sayısı 20 bini aştı
Bartın'a son 17 ayda gelen Rus turist sayısı 20 bini aştı
Andre Onana'yı Altay Bayındır korkusu sardı!
Andre Onana'yı Altay Bayındır korkusu sardı!
Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz ve Aboubakar açıklaması
Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz ve Aboubakar açıklaması
İsrail Hamas'ın ateşkes teklifini reddetti
İsrail Hamas'ın ateşkes teklifini reddetti
Fransa'da Beşar Esad için tutuklama emri çıkarıldı
Fransa'da Beşar Esad için tutuklama emri çıkarıldı
Azerbaycan tezkeresi TBMM'den geçti
Azerbaycan tezkeresi TBMM'den geçti
Fahrettin Koca duyurdu! Gazze'den 26 hasta Türkiye'ye getirilecek
Fahrettin Koca duyurdu! Gazze'den 26 hasta Türkiye'ye getirilecek
Almanya Başbakanı Scholz: Erdoğan'la Gazze'yi konuşacağız
Almanya Başbakanı Scholz: Erdoğan'la Gazze'yi konuşacağız
Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kapısını çaldılar
Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kapısını çaldılar
Şahinbey’de hayvancılığa büyük destek verildi
Şahinbey’de hayvancılığa büyük destek verildi
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'den fay hattı ve deprem açıklaması
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'den fay hattı ve deprem açıklaması
ABD'de üretici fiyatları 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti!
ABD'de üretici fiyatları 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti!