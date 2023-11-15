Gazze'de Şifa Hastanesi'nin sağlık hizmetleri durdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskın nedeniyle sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğu açıklandı.

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İsrail, 7 Ekim'deki Hamas baskınını ve alınan rehineleri bahane ederek, Gazze'de 39 gündür sivil katliamı yapıyor.

Havadan, karadan ve denizden abluka altındaki ufak kente sıkışmış 2. milyona yakın insanın yaşadığı ve sığındığı her yer ateş altında.

İsrail baskını sonrası Şifa Hastanesi de hizmet veremiyor

Şifa Hastanesi'nden güvenlik gerekçesiyle adını açıklamak istemeyen bir kaynak, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinlileri içeride alıkoyduğunu söyledi.

İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi'ndeki sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğunu aktaran kaynak, "Hizmetlerin durması nedeniyle yüzlerce hasta ve yaralının hayati tehlikesi söz konusu. Nitekim insanların yaraları çürümeye başladı, bu da salgın hastalıklara yol açabilir." dedi.

Hastaneye sığınan Filistinliler alıkonuldu

İsrail askerlerinin buraya sığınan Filistinlileri binalarda alıkoymaya devam ettiğini ve Şifa Hastanesi'ne giriş çıkışları engellediğini aktaran kaynak, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi diyaliz bölümünde konuşlandığı ve diğer bölümleri de kuşatma altına aldığını ifade etti.

Filistinli kaynaklar, Şifa Hastanesi'ndeki durumun son derece trajik olduğuna işaret etti.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.