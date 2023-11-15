Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz ve Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Burak yeni başladı, hata yapabilir, yanlış konuşabilir. Bunlar olabilir, antrenörlük öyle kolay değil. İstiyorsa ileride çok iyi antrenör olabilir." dedi.

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Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki ikinci dönemine galibiyetle başladı. Beşiktaş, milli ara öncesi son maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Deneyimli teknik direktör milli araya girilmesi sonrasında Burak Yılmaz ve Vincent Aboubakar üzerine açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay: "Ghezzal'ı oynamamaya ikna ettiler"

S Sport'a konuşan Rıza Çalımbay; "Oyuncular seçim sürecinden etkilenmez. Bizim yapmamız gereken şey maç kazanmak. Herkesle konuşuyoruz, adaylara takımla ilgili bilgiler de veriyoruz. Güzel bir yarış olacak. Kim kazanırsa kutlayacağız. Yarın (15 Kasım) takım hep beraber yemek yiyecek. Geçen maçta soyunma odasına girdim, Ghezzal ağlıyor. Arkadaşları çevresine toplanmış, teselli ediyor. 'Oynama, daha kötü olur' dediler. Öyle ikna ettiler oynamadı." sözlerini sarfetti.

"Rebic ve Rosier'le konuştum"

Çalımbay sözlerinin devamında; "Rebic'le konuştum, çok iyi oyuncu olduğunu, şu an sadece %40'ını gösterdiğini söyledim. Aynısını Rosier'e de belirttim. Bu takım geçen sezon 15 maç kaybetmeme serisi yaptı. Çok iyi şeyler olacağına inanıyorum, tek sıkıntımız sakatlar. Başakşehir maçında takımın bütünleşmesi harikaydı. Aralarında 'Bu maçı kazanmamız lazım' diye konuşmalar yaptılar. Geçmişte birçok takımla başarılar elde ettim ama Beşiktaş ayrı, Beşiktaş bambaşka. Beşiktaş'a geldiğinde tek hedef şampiyon olur." ifadelerini kullandı.

"Metin Tekin'le de konuştum"

Deneyimli teknik direktör; "Eski takım arkadaşlarımın hepsiyle görüşüyorum. En çok Metin'le konuştum. Onların da bu kulüpte görev almalarını istedim. Yavaş yavaş bu işin içine giriyorlar." açıklamasında bulundu.

Burak Yılmaz sözleri

Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz hakkında; "Burak yeni başladı, hata yapabilir, yanlış konuşabilir. Benim öğrencimdi hatta onu Trabzonspor'a gönderen benim. Bunlar olabilir, antrenörlük öyle kolay değil. Burak'ın biraz daha sakin olması lazım. İstiyorsa ileride çok iyi antrenör olabilir." açıklamasında bulundu.

Aboubakar açıklaması

Rıza Çalımbay, Aboubakar hakkında ise; "Aboubakar'a hazır mısın dedim? 'Yok ayağım ağrıyor' dedi. Başka da bir şey konuşmadım." dedi.