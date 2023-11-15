Şahinbey’de hayvancılığa büyük destek verildi

Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine önemli destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kapcağız Mahallesi'nde hayvan desteğinde bulunduğu Özbay ailesiyle bir araya geldi.

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye tarafından 17 küçükbaş hayvan verilen Özbay ailesiyle bir araya geldi. Şahinbey Belediyesi’nin vermiş olduğu hayvanlarla ailesinin geçimini sağlayan Özbay ailesi, kendilerine verilen 16 koyun-1 koçun sayısını 61'e çıkardıklarını ve geçimlerini bu hayvanlardan elde ettikleri ürünlerle sağladıklarını ifade ettiler.

"Şahinbey’de hayvan sayısı arttı"



Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ailelere verilen hayvanların sayısının artarak çoğaldığını belirterek, “Kapcağız Mahallesi'nde Özbay ailesini ziyaret ettik. Bu ailemize 17 küçükbaş hayvan vermiştik. Verdiğimiz hayvanlara iyi bakan Özbay ailesi bu sayıyı 61’e çıkarttı. Bu hayvanlarda emeği olan Özbay ailesine çok teşekkür ediyorum. Onlara hem koyun hem de yem desteğinde bulunmuştuk. 17 ile başladıkları küçükbaş hayvancılıkta bugün 61 adet koyun ve kuzuya sahipler. Şahinbey ilçemizde son 3 yılda hayvan sayısı yüzde 50 artmış durumda” dedi.