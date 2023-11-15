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Tokat'ta sıcak hava erik ağacını aldattı, sonbaharda çiçek açtı

Tokat'ta sıcak hava erik ağacını aldattı, sonbaharda çiçek açtı

Tokat'ın Turhal ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı erik ağaçları çiçek açtı.

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Gazi Osmanpaşa Mahallesi'nde Sinan Sever'e ait bahçedeki erik ağacının çiçek açtığı görüldü.

Sever, yaptığı açıklamada 30 yıldır kendi bahçesinde meyve ağacı yetiştirdiğini belirterek, "İlk defa kasım ayında erik ağacının çiçek açtığını gördüm. Meyveye de dönmeye başlamış. Normalde bu aylarda olmaması lazım. Havaların sıcak gitmesinden dolayı ağaçlar yeniden çiçek açıyor." dedi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin meyve ağaçlarında strese yol açtığını ifade eden Sever, "Bu çok kötü bir durum. Bundan önce mart ayında oluyordu. Havalar sıcak gittiğinde, bahar başlangıçlarında oluyordu ama kasım ayında ben ilk defa görüyorum." diye konuştu.

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