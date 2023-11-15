BIST 7.686
DOLAR 28,67
EURO 31,14
ALTIN 1.812,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Minik Deniz dişi çekildikten sonra öldü! Başsavcılıktan açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Minik Deniz dişi çekildikten sonra öldü! Başsavcılıktan açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, dişi çekildikten sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez hakkındaki soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Abone ol

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basın yayın kuruluşlarında yer alan ’Bursa’da dişi çekilen çocuk hayatını kaybetti!’ haberine konu olayla ilgili olarak; 10.11.2023 günü mağdur Deniz Sönmez’in özel diş polikliniğinde gerçekleşen tedavisinin ardından yapılan tüm müdahalelerin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Olay 10 Kasım Cuma günü Bursa’da faaliyet gösteren bir diş kliniği zincirinin Hürriyet şubesinde meydana geldi. Babası Aydın Sönmez ve annesi Elena Sönmez ile diş ağrısı şikayetiyle diş kliniğine gelen 5 yaşındaki Deniz Sönmez’e 4 dolgu ve 1 diş çekimi için narkoz verilerek genel anestezi yapıldı.

Anestezi sonrası odaya alınan minik Deniz’in ateşi yükseldi. Su isteyen Deniz’e verilen su sonrasında küçük çocuk içtiği suyu geri çıkarttı.

Annenin iddiasına göre 3 kez doktor çağırılmasına rağmen ‘Doktor ateş düşürücü ilaç yazalım’ dedi.

Annenin ambulans çağırma talebine de olumsuz cevap veren doktorlar durumun ‘normal’ olduğunu söyleyerek Deniz ve annesi evine yolladı. Kısa bir süre sonra baba Aydın Sönmez eve geldiğinde oğlunun yarı baygın inleme sesleri çıkarttığını duydu.

Bunun ardından Baba Aydın çocuklarını Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Doktorların çabasına rağmen Deniz’in durumu ciddileşti. Entube edilen minik Deniz’in organlarının iflas ettiği öğrenildi. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Deniz, çocuk organ yetmezliğine bağlı olarak geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sevenleri kahroldu! Popstar Mehtap Yılmaz, felç geçirdi
Foto Galeri Sevenleri kahroldu! Popstar Mehtap Yılmaz, felç geçirdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz Yüksek Mahkemesi hükümetin mültecileri Ruanda'ya gönderme planıyla ilgili kararını verdi
İngiliz Yüksek Mahkemesi hükümetin mültecileri Ruanda'ya gönderme planıyla ilgili kararını verdi
Sivas’ta arpa tohumları çiftçi ile buluştu
Sivas’ta arpa tohumları çiftçi ile buluştu
4. Esenler Film Festivali’nin teması belli oldu
4. Esenler Film Festivali’nin teması belli oldu
Şanlıurfa’da tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti
Tanju Özcan'dan Özgür Özel'in 'gelin baba evine güçlenelim' çağrısına yanıt
Tanju Özcan'dan Özgür Özel'in 'gelin baba evine güçlenelim' çağrısına yanıt
Diyanet İşleri Başkanı'nın annesi toprağa verildi!
Diyanet İşleri Başkanı'nın annesi toprağa verildi!
Beşar Esad için tutuklama kararı çıktı! Fransız mahkemesi 'uluslararası yakalama' kararı verdi
Beşar Esad için tutuklama kararı çıktı! Fransız mahkemesi 'uluslararası yakalama' kararı verdi
Yeni İspanya Hükümeti Filistin Devleti'ni tanıyacak!
Yeni İspanya Hükümeti Filistin Devleti'ni tanıyacak!
Kilis’te kum yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı
Kilis’te kum yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı
İslahiye ve Nurdağı'ndaki 400 işletmeye 754 bin dolarlık hibe
İslahiye ve Nurdağı'ndaki 400 işletmeye 754 bin dolarlık hibe
Antalya’da sahte para operasyonu, 3 kişi tutuklandı
Antalya’da sahte para operasyonu, 3 kişi tutuklandı
İSOV ve Ülker'den eğitime "spor" desteği
İSOV ve Ülker'den eğitime "spor" desteği