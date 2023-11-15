Minik Deniz dişi çekildikten sonra öldü! Başsavcılıktan açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, dişi çekildikten sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez hakkındaki soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basın yayın kuruluşlarında yer alan ’Bursa’da dişi çekilen çocuk hayatını kaybetti!’ haberine konu olayla ilgili olarak; 10.11.2023 günü mağdur Deniz Sönmez’in özel diş polikliniğinde gerçekleşen tedavisinin ardından yapılan tüm müdahalelerin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Olay 10 Kasım Cuma günü Bursa’da faaliyet gösteren bir diş kliniği zincirinin Hürriyet şubesinde meydana geldi. Babası Aydın Sönmez ve annesi Elena Sönmez ile diş ağrısı şikayetiyle diş kliniğine gelen 5 yaşındaki Deniz Sönmez’e 4 dolgu ve 1 diş çekimi için narkoz verilerek genel anestezi yapıldı.

Anestezi sonrası odaya alınan minik Deniz’in ateşi yükseldi. Su isteyen Deniz’e verilen su sonrasında küçük çocuk içtiği suyu geri çıkarttı.

Annenin iddiasına göre 3 kez doktor çağırılmasına rağmen ‘Doktor ateş düşürücü ilaç yazalım’ dedi.

Annenin ambulans çağırma talebine de olumsuz cevap veren doktorlar durumun ‘normal’ olduğunu söyleyerek Deniz ve annesi evine yolladı. Kısa bir süre sonra baba Aydın Sönmez eve geldiğinde oğlunun yarı baygın inleme sesleri çıkarttığını duydu.

Bunun ardından Baba Aydın çocuklarını Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Doktorların çabasına rağmen Deniz’in durumu ciddileşti. Entube edilen minik Deniz’in organlarının iflas ettiği öğrenildi. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Deniz, çocuk organ yetmezliğine bağlı olarak geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.