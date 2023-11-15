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Sevenleri kahroldu! Popstar Mehtap Yılmaz, felç geçirdi

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Sevenleri kahroldu! Popstar Mehtap Yılmaz, felç geçirdi

Katıldığı Popstar yarışması ile şöhreti yakalayan şarkıcı Mehtap Yılmaz, beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi.

Sevenleri kahroldu! Popstar Mehtap Yılmaz, felç geçirdi

Popstar yarışması ile tanınan ünlü şarkıcıdan üzücü haber geldi.

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Sevenleri kahroldu! Popstar Mehtap Yılmaz, felç geçirdi

Mehtap Yılmaz, beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi.

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Sevenleri kahroldu! Popstar Mehtap Yılmaz, felç geçirdi

Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün gece acil olarak hastaneye kaldırılan Mehtap Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirmiştir. Tüm sevenlerimizden aldığımız mesajlar doğrultusunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz.

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Sevenleri kahroldu! Popstar Mehtap Yılmaz, felç geçirdi

Şu anda doktorlar, durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır."

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