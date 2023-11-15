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Beşar Esad için tutuklama kararı çıktı! Fransız mahkemesi 'uluslararası yakalama' kararı verdi

Beşar Esad için tutuklama kararı çıktı! Fransız mahkemesi 'uluslararası yakalama' kararı verdi

SURİYE'de kendi halkını kimyasal silahlarla katleden Beşar Esad'a kötü haber. Fransa'da mahkeme 2013 yılında Suriye halkına kimyasal saldırı düzenleyerek "insanlığa karşı suç işlediği'' gerekçesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad için uluslararası yakalama emri çıkarttı. Paris mahkemesinin kararı, Suriye lideri hakkındaki ilk uluslararası yakalama emri özelliğini taşıyor.

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Fransa'da mahkeme 2013 yılında Suriye halkına kimyasal saldırı düzenleyerek "insanlığa karşı suç işlediği'' gerekçesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad için uluslararası yakalama emri çıkarttı. NTV'de yer alan habere göre Fransız yargıçlar, Beşşar Esad'ın Suriye halkına karşı işlenen savaş suçlarına da ortak olduğuna karar verdi.

Esad'in kardeşi için de yakalama kararı

Esad'ın yanı sıra Suriye Özel Kuvvetleri'nin komutanlığını yapan kardeşi Mahir Esad ile üst düzey iki Suriyeli yetkili için de yakalama kararı çıkarıldı.

Esad'ın bilgisi olmadan yapılamaz!

Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi tarafından Fransa'da açılan davada yargıçlar, Doğu Guta'da binden fazla kişinin öldüğü kimyasal silah saldırısının Suriye Ordusu'nun Başkomutanı Beşşar Esad'ın bilgisi olmadan gerçekleştirilemeyeceğine hükmetti.

Esad hakkındaki ilk mahkeme kararı

Paris mahkemesinin kararı, Suriye lideri hakkındaki ilk uluslararası yakalama emri özelliğini taşıyor.

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