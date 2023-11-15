Batman’da park halindeki otomobile çizerek zarar veren 2 şüpheli güvenlik kamerasına takıldılar

Batman’da park halindeki otomobile çizerek zarar veren motosikletli 2 şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı.

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Alınan bilgilere göre, 13 Kasım'da Raman Mahallesi Serhat Caddesi’nde meydana gelen olayda Döne Dıvrak, 58 AES 258 plakalı otomobilini iş yerinin önüne park etti. Dıvrak, akşam otomobiline bineceği sırada araçta derin çizikler olduğunu gördü. Çevredeki vatandaşlara soran Dıvrak, yanıt bulamayınca bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini izledi. Kamera görüntülerinde motosikletli 2 kişinin yanaştığı ve anahtarla otomobili çizerek zarar verdikten sonra hızla uzaklaştığı belirlendi.

Şüphelilerin bir an önce yakalanmasını isteyen Döne Dıvrak, aracına zarar veren şüphelilerin başkalarının da aracına zarar verebileceğini söyledi. Eve gitmek üzere otomobiline bindiği sırada çizildiğini fark ettiğini belirten Dıvrak, “Saat 17.00-18.00 gibi evime giderken aracımın çizildiğini fark ettim. Bugün bunu yapanın 2 gün sonra başka araçlara yapabileceğini düşündüğüm için tedbir ve gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Aracımın önündeki büyük minibüste yük indirimi sağlıyorlar, iki kişilerdi. Aracımı çizdikten sonra tekme attıktan sonra motosiklete binip olay yerinden uzaklaşıyorlar” dedi.