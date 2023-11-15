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İstanbul sapığı tutuklandı! Bisikletli kadını takip edip mastürbasyon yapmıştı

İSTANBUL Kadıköy'de bisiklet süren bir kadının arkasından otomobiliyle Kartal’a kadar takip ederek cinsel tacizde bulunan ve akan trafikte kendini tatmin ettiği görüntüler olay olan Ersin Naci K. "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Kadıköy’de dün sabah saatlerinde sahil yolunda bisiklet süren bir kadın, bir otomobilin 15 dakika boyunca arkasında yavaş yavaş ilerlediğini gördü. Şüphelenerek yavaşlayan kadın telefonunu çıkararak video çekmeye başladı.

Çekilen görüntülerde, arkadan gelen otomobilin sürücüsünün bisikletli kadına cinsel tacizde bulunduğu görüldü. Olayın ardından Ersin Naci K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ersin Naci K., tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlik tarafından "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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