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Karabük’te sürüsünü otlatan 2 kişi ayı saldırısı sebebiyle yaralandı

Karabük’te sürüsünü otlatan 2 kişi ayı saldırısı sebebiyle yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürüyü otlatan 2 kişi, ayı saldırısı sonucu yaralandı.

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Olay, ilçeye bağlı Bağbaşı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde sürüyü otlak alana götüren Turan Koymat'a (50) ayı saldırdı. Ayının, ayağından sürüklediği Koymatlı'yı yanında bulunan Emrah Koymatlı kurtarmaya çalıştı. Bu sefer de araya giren şahsa saldıran ayı, Emrah Koymatlı'yı kolundan ve kasığından yaraladı. Köpeklerin korkutmasıyla ayı olay yerinden uzaklaşırken, ölümden dönen 2 kişi durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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