Edirne’de üst araması yapıldı, iki şüphelinin ayakkabı tabanında uyuşturucu ele geçirildi
Edirne’nin Keşan ilçesinde, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üst araması yaptığı iki şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi.Abone ol
Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’de durumundan şüphelendikleri A.A. ve B.S.’yi durdurdu. Şüphelilerden üst aramasında, A.A.'nın ayakkabı tabanı içerisine sakladığı 10 gram metamfetamin, B.S.’nin üzerinde üse 3 adet sentetik ecza ile kağıda sarılı esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.