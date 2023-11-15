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Kayseri’de tekstil üretimine başladılar, ekonomiye katkı sağlamaya başladılar

Kayseri’de tekstil üretimine başladılar, ekonomiye katkı sağlamaya başladılar

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde kooperatif altında güçlerini birleştiren 9 kadın, ürettikleri tekstil ürünleriyle ev ekonomilerine katkı sunuyor. Zarif Kadınlar Kooperatifi Başkanı Sibel Kürkçü, "Her şeyi başarabileceğimize inanıyorum" dedi.

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in kentte göreve başlamasıyla beraber kurulmaya başlanan kadın kooperatifleri hem kadınların ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor. Yeşilhisar ilçesinde 9 kadının kurduğu Zarif Kadınlar Kooperatifi'nde de kadınlar ürettikleri nevresim ve eşofman takımları, işçi kıyafetleri, elyaf dolgu yastıklar, haşema ve şortlar ile ekonomiye katkı sunuyor. Kadınların her şeyi başarabileceğini söyleyen Yeşilhisar Zarif Kadınlar Kooperatifi Başkanı Sibel Kürkçü, bu konuda kendilerine yardımcı olan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e teşekkür etti. Kürkçü, "9 tane üyemiz var. Tekstile dair akla gelebilecek her şeyi üretiyoruz. Şu an elimizde dikmeye başladığımız işçi kıyafetlerimiz var. Çocuk yatakları var. Nevresim takımları yaptık. Burada tekstile dair özel tasarım ürünleri de dikiyoruz Valimiz Gökmen Çiçek, bizim en büyük destekçimiz. Biz ona çok minnettarız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kadınlara ve kooperatiflere verdiği önem çok büyük. Biz de Valimizi saygıyla, sevgiyle karşılıyoruz. Valimizin kadınlara verdiği destek çok güzel. Çok güzel de şeyler olacak. Kadınların kendilerine güvenmesini, kendilerinin de bir şeyler başarabileceğini gösterme fırsatı verdikleri için Valimize çok teşekkür ediyorum. Valimiz kadınlara güveniyor. Güzel şeyler başaracağımıza inanıyor. Biz de kendisine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kürkçü, "Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı hep birlikte öğrendik. Kadınlarında sadece evle, çocukla ve yemekle değil de eve katkıda bulunabileceğini de öğrendik. Kadın kooperatifleri bize bunları kattı. Kadın kooperatifleri daha güzel şeyler başaracaklar. Başarıları gördükçe kadın kooperatiflerinin de çoğalacağını düşünüyorum. Kadınlar korkmasın. Kadın olduğumuz için biraz çekingenliklerimiz var. Ancak korkmayalım. Her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Kadınlar güçlüdür ve her şeyi başarır” şeklinde konuştu.

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