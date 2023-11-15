İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi doğrudan hedef alarak yaraladığı ortaya çıktı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 2 genci doğrudan hedef alarak yaraladığı ortaya çıktı.

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Filistin Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine düzenlediği baskında açtıkları ateş sonucu, biri başından ağır şekilde olmak üzere 3 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Haberin ardından, söz konusu 3 Filistinliden ikisinin İsrail askerlerince doğrudan hedef alınarak gerçek mermilerle vurulduğu anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, biri elektrikli scooter ile, diğeri koşarak İsrail askerlerinden kaçan, her ikisi de silahsız iki gencin askerler tarafından doğrudan hedef alındığı görülüyor.

Koşan gencin başından vurularak yere yığıldığı, arkasındaki gencin ise ayağından vurulduğu dikkati çekiyor.

Başından vurulan genç yerde hareketsiz yatarken, ayağından yaralanan diğer genç ise İsrail askerlerinin ateşinden korunmak için kendisini sürükleyerek önce park halindeki bir aracın arkasına saklanıyor, ardından yandaki bir binaya giriyor.

AA muhabirine konuşan, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı aktivist Muhammed eş-Şeyh, İsrail güçlerinin dün akşam saatlerinde şehre baskın düzenlemesi üzerine kent sakinleriyle askerler arasında olaylar çıktığını söyledi.

Şeyh, olaylar sırasında İsrail güçlerinin gerçek mermiyle yoğun şekilde ateş açması üzerine yaralananlar olduğunu ifade etti.

Söz konusu görüntülerdeki iki gencin, protestolara gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerlerinden kaçan Filistinlilerden olduğu tahmin ediliyor.