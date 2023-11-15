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Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya nakledilecek

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya nakledilecek

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 36 yaşındaki kişinin organları, yakınları tarafından bağışlandı.

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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çekirge Devlet Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle 4 gün tedavi gören A.Ç'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucunda aile, A.Ç'nin organlarını bağışlamaya karar verdi. Ardından organlar, operasyonla alındı.

Bu kişinin böbreklerinden biri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, diğer böbreği ile karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, korneaları ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Op. Dr. Kemal Kaya, "Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 3 hastamız yaşama tutunacak. Kornealar da iki vatandaşımızın görmesine vesile olacak. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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