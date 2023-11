Rize'de kıyı temizliğinde 200 kilo atık toplandı

Rize'nin İyidere ilçesinde deniz kıyısında yapılan temizlik çalışmasında 200 kilogram atık toplandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), İyidere Kaymakamlığı, İyidere Belediyesi ve Su Ürünleri Fakültesi Deniz Elçileri Topluğu öncülüğünde, Lassa'nın katkılarıyla "Temiz Deniz, Temiz Dünya" sloganıyla plastik çöpler ve çevresel etkilerine dikkati çekmek amacıyla Sarayköy Plajı'nda kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.

Kıyıdan bir saatlik çalışma sonucu plastik, cam, su şişeleri ile metal malzemelerden oluşan 200 kilogram atık toplandı.

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, gazetecilere, İyidere Plajı'nın kendileri için izleme istasyonu olduğunu belirterek, plastiklerin çevreye verdiği zararlar ve değişimleri hakkında fikir sahibi olduklarını söyledi.

Bölgede her yıl artan miktarda tek kullanımlık plastikler bulduklarını ifade eden Aytan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulduğumuz çöplerin hepsi parçalanma eğilimindeler. Yakın geleceğin mikro ve nano plastikleri olacaklar. Köpükler plajda en çok bulduğumuz plastikler. Özellikle Karadeniz'de balıkların kutulanmasında, taşınmasında kullanılıyor. Gıda ambalajı olarak kullanılıyor. Her türlü paketleme ve yalıtım malzemesi olarak hayatın çeşitli alanlarında var. Bir tane köpük objesi denize girdiği zaman binlercesine, on binlercesine ayrılıyor. Nar misali, denize girdi mi bir tane, kısa sürece on bin tane oluyor."

Aytan, plastiklerin deniz ve insan yaşamı için büyük risk teşkil ettiğine dikkati çekerek, "Plastiklerin çoğu endokrin bozucu ve kanserojen madde. Biz aslında denize ne gönderirsek sonunda nihai tüketici olarak her şey bize besin zinciri aracılığıyla geri dönüyor. Karadeniz'in maalesef yarı kapalı deniz olması, nehirler aracılığıyla Avrupa'dan sanayileşmiş 16 ülkeyle birlikte toplam 22 ülkenin drenaj alanını oluşturuyor olması nedeniyle plastik kirliliği bakımından şanssız bir deniz." dedi.

Nehirlerin önemli taşıyıcı olduğuna işaret eden Aytan, "En ufak bir yağışta su ile buluşuyorlar. En ufak bir yağışta özellikle Doğu Karadeniz gibi eğimin fazla, yağış rejiminin yüksek olduğu bölgede denize ulaşması an meselesi. Yakın zamanda yaptığımız çalışmalar, irili ufaklı derelerle bile saatte yüzlerce, binlerce farklı içeriğe sahip çöpün Karadeniz'e ulaştığını gösteriyor. Bu denizin bir taşıma kapasitesi var. Bu plastikler yüzyıllar boyu sahip oldukları kimyasalları suya bırakmaya, canlı ile etkileşmeye, soframıza dönmeye devam edecekler." diye konuştu.

Etkinliğe, İyidere Kaymakamı Eray Gürsoy ve Belediye Başkanı Saffet Mete ve öğrenciler katıldı.