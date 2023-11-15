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Pakistan, Afganistan ve Özbekistan işbirliğine gidiyor!

Pakistan, Afganistan ve Özbekistan işbirliğine gidiyor!

Pakistan, Afganistan ve Özbekistan, ticareti artırmak ve tüm transit geçiş meselelerinin çözümü için ortak teknik grup kurma konusunda anlaştı.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Hocayev, Pakistan Ticaret Bakanı Gohar Ejaz ve Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili Nureddin Azizi arasında başkent İslamabad'da dün başlayan üçlü toplantı bugün de devam etti.

Pakistan Ticaret Bakanı Ejaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ticaret ve Transit üzerine Üçlü Toplantı Tutanağı'nı" imzalamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ejaz, üç ülke arasında üçlü formatta ilk defa yapılan bu görüşmenin bölgesel bağlantı, ticaret ve işbirliğini artırmak için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili Azizi de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ticareti artırmak ve tüm transit geçiş meselelerinin çözümü için üç ülke arasında ortak teknik grup kurma konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Azizi, gelecek hafta söz konusu ortak teknik grubun bir araya geleceği bilgisini paylaştı.

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