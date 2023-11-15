Çilek tarlalarına dadanan 450 kiloluk domuz avlandı!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde avcılar tarafından ormanlık alanda yarım tonluk yaban domuzu avladı.Abone ol
Tokat Erbaa’ya bağlı Kozlu köyünde çiftçiler tarafından çilek tarlalarına zarar verdiklerini belirttikleri yaban domuzlarının avlanması için çağrıda bulundu.
Vatandaşların bu çağrısına Erbaa da bulunan avcı derneklerinden yanıt gecikmedi. Ormanlık araziye çıkan belgeli avcılar, Kozlu köyü yakınlarında uzun uğraşlar sonunda domuzu avladılar. Avladıkları domuzu tartan avcılar domuzun 450 kilo olduğunu kaydetti.