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Ziraat Bankası'ndan yaklaşık 625 milyon dolarlık dış finansman işlemi

Ziraat Bankası'ndan yaklaşık 625 milyon dolarlık dış finansman işlemi

Ziraat Bankası, uluslararası iki yatırım bankası ile yaklaşık 625 milyon dolar tutarında, 3 yıla kadar vadeli, dış finansman işlemi gerçekleştirdi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinde meydana gelen gelişmeler, risk göstergelerinde görülen iyileşme ve yatırımcı güvenindeki artış, dış finansman imkanlarının artmasına ve fonlama koşullarının daha uygun hale gelmesine zemin oluşturuyor.

Ziraat Bankası, bu doğrultuda, başta ihracatçılar olmak üzere ekonominin tüm sektörlerine sağlanan kaynakları aktarmaya ve ekonomiye destek olmaya devam ediyor. Banka, dış finansmanda etkin olarak kaynak yapısını derinleştirme ve çeşitlendirme stratejisini gelecek dönemde de kararlılıkla sürdürecek.

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