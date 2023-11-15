BIST 7.708
DOLAR 28,67
EURO 31,17
ALTIN 1.816,76
HABER /  GÜNCEL

Muğla Tarım Müdürü Barış Saylak, tarımda önemli projelere imza atıldığı açıkladı

Muğla Tarım Müdürü Barış Saylak, tarımda önemli projelere imza atıldığı açıkladı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana Muğla tarımında çok önemli projelere imza attıklarını açıkladı.

Abone ol

Muğla'da her ay düzenli bir şekilde toplanan Hür Düşünce Platformunun konuğu olan Barış Saylak, Platform dönem Başkanı Hasan Telli, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü son dönemde başarılı çalışmalara imza attı. Hayata geçirilen projelerin yanı sıra devam etmekle olan projelerin Muğla tarımına ve ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Zeytincilik, besicilik ve tütün gibi tarımsal faaliyetlerle çocukluğunda Milas ilçesinde tanıştığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Saylak, "Ortak bir Muğla aklı olmalı. Muğla turizm ve madencilik dışında aynı zamanda çok önemli bir tarım kentidir. Biz elimizden geleni yapma gayretindeyiz. Şanslı ve bereketliyiz. 2019 yılından bu yana Muğla tarımına yönelik çok önemli projelere imza attık. Hayvancılık, su ürünleri, bitkisel üretim alanında hem üretimi arttırmaya, hem de tarımsal ihracatı geliştirme yönelik adımlar attık. Tabiri caizse Muğla üreticisine pozitif ayrımcılık yaparak, ekonomik anlamda katkı sağlayacak adımlar attık. Katma değerli ürün üretimi geliştirmek, kadınlarımızın aile ekonomisine katkısını arttırmak ve gençleri tarıma yönlendirmek için projeler geliştirdik. Geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Göbeklitepe'yi ara tatilde günde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret ediyor
Göbeklitepe'yi ara tatilde günde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret ediyor
Mardin’de buğday yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı
Mardin’de buğday yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı
Altın fiyatları bir anda fırladı! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın
Altın fiyatları bir anda fırladı! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın
Manisa’da 70 milyon TL’lik dev yatırım, sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi açılıyor
Manisa’da 70 milyon TL’lik dev yatırım, sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi açılıyor
Çin'de elektrik üretimi ekimde yüzde 5,2 arttı
Çin'de elektrik üretimi ekimde yüzde 5,2 arttı
Bakan Bak açıkladı! Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
Bakan Bak açıkladı! Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
Konya’da düğünde ateş edip bir kişinin ölümüne sebep olan muhtara 7,5 yıl hapis cezası verildi
Konya’da düğünde ateş edip bir kişinin ölümüne sebep olan muhtara 7,5 yıl hapis cezası verildi
700 uçuş saatini deviren GÖKBEY, ilk görevine hızla ilerliyor
700 uçuş saatini deviren GÖKBEY, ilk görevine hızla ilerliyor
Organik ve iyi tarım uygulamalarına sağlanan destek 2,1 milyar lirayı buldu
Organik ve iyi tarım uygulamalarına sağlanan destek 2,1 milyar lirayı buldu
Sinop'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı!
Sinop'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı!
Kağıthane’de seyir halindeki otomobil Seyrantepe mevkiinde alev aldı
Kağıthane’de seyir halindeki otomobil Seyrantepe mevkiinde alev aldı
Antalya'da kadın avukat yürüyüş yaparken ölümle burun buruna geldi
Antalya'da kadın avukat yürüyüş yaparken ölümle burun buruna geldi