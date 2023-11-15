Muğla Tarım Müdürü Barış Saylak, tarımda önemli projelere imza atıldığı açıkladı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana Muğla tarımında çok önemli projelere imza attıklarını açıkladı.

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Muğla'da her ay düzenli bir şekilde toplanan Hür Düşünce Platformunun konuğu olan Barış Saylak, Platform dönem Başkanı Hasan Telli, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü son dönemde başarılı çalışmalara imza attı. Hayata geçirilen projelerin yanı sıra devam etmekle olan projelerin Muğla tarımına ve ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.



Zeytincilik, besicilik ve tütün gibi tarımsal faaliyetlerle çocukluğunda Milas ilçesinde tanıştığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Saylak, "Ortak bir Muğla aklı olmalı. Muğla turizm ve madencilik dışında aynı zamanda çok önemli bir tarım kentidir. Biz elimizden geleni yapma gayretindeyiz. Şanslı ve bereketliyiz. 2019 yılından bu yana Muğla tarımına yönelik çok önemli projelere imza attık. Hayvancılık, su ürünleri, bitkisel üretim alanında hem üretimi arttırmaya, hem de tarımsal ihracatı geliştirme yönelik adımlar attık. Tabiri caizse Muğla üreticisine pozitif ayrımcılık yaparak, ekonomik anlamda katkı sağlayacak adımlar attık. Katma değerli ürün üretimi geliştirmek, kadınlarımızın aile ekonomisine katkısını arttırmak ve gençleri tarıma yönlendirmek için projeler geliştirdik. Geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.