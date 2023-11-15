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Altın fiyatları bir anda fırladı! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın

Altın fiyatları bir anda fırladı! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın

 Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından hızla yükseldi. Yükselişin devamı gelir mi yatırımcılar merak ediyor. Uzmanlar ne diyor? İşte altın piyasasında son durum...

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Altın fiyatlarına yetişilemiyor. Yatırımcı şaşkın...Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,03 yükselişle 1.807 liradan tamamladı.

Gram altın çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı yeni güne hızlı başladı. Gram altın 1.816 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3.009 liradan, cumhuriyet altını 12.035 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda 1.971 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD'de enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik beklentilerin artmasının, altın başta olmak üzere değerli madenlerin fiyatlarını desteklediğini söyledi.

İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de altın fiyatına yönelik tahminini açıkladı ve şunları kaydetti:

"1.800-1.830 aralığı orta ve uzun vadeli yatırımcılar, düğün yapacak olanlar veya altın borcu olan yatırımcılar için bir fırsat konumunda. Hedef 1.880 TL devamında 1.900 TL seviyesinin üzerinden yılı tamamlayabiliriz diye tahmin ediyorum. 2024 yılında gram altında ilk etapta 2.500 Lira seviyesinin hedef olma ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebilirim.Gram altın zaten uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Alıp kenarda tutan enflasyona karşı kendini korumaya devam ediyor"

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