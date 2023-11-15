Manisa’da 70 milyon TL’lik dev yatırım, sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi açılıyor

Manisa Yunusemre Belediyesi’nin 70 milyon TL’lik dev yatırımıyla 117 dönüm alanda hayata geçirdiği Ege’nin en büyük Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sona yaklaşılıyor.

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Yunusemre Belediyesi’nin büyük bir ihtiyaca cevap vereceği Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi tamamlanıyor. Merkez ile sokak hayvanları, doğal yaşam alanında veteriner hekim eşliğinde yaşamlarını sürdürebilecekken, hasta hayvanlar da tedavi edilecek. Yaşamına bir can ile devam etmek isteyen vatandaşlar da bu merkezden hayvan sahiplenebilecek. Hayvanseverler de bu merkezi ziyaret edip yapılan çalışmalara destek verebilecek. Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB), Muradiye OSB, Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin desteklediği, Yağcılar Mahallesi Celal Bayar Üniversitesi İlhan Varank Yerleşkesi üstünde inşa edilen projede sona yaklaşılıyor.

“Hem insanımızı hem de hayvan dostlarımızı düşünüyoruz”

Projenin önemine vurgu yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmayı daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Merkezde hayvanların doğal ortamlarında olacağının altını çizen Başkan Çerçi, “Üzerinde özveriyle çalıştığımız projemizde sona yaklaşıyoruz. Geçen yıl temelini törenle attığımız Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sona yaklaştık. Projemize destek veren tüm kurumlarımızla birlikte Türkiye’ye örnek bir çalışmaya imza attık. Merkez tüm aksamları ile birlikte 117 bin metrekarelik alanda inşa edildi. En az 100 bin metrekare hayvanların rahatlıkla dolaşabileceği bir alan söz konusu. Biz hayvan severiz, insan severiz. Dolayısıyla hem insanlarımızı hem de hayvan dostlarımızı düşünüyoruz. Vatandaşlarımız aileleri ile birlikte merkezimizi ziyaret ederek aşılı, kısırlaştırılmış, bakımlı bir yaşam süren hayvanları sevebilecek, dilerlerse sahiplenebilecek. Projemize destek veren, sahiplenen tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Projede, her hayvan için etolojik ihtiyaçlarına göre yeterli büyüklükte kapalı ve açık bölmeler, ilk kabul bölümü, tehlikeli tür birimi, karantina, hasta bakım, yavrulu anne, hayvan müşahede, kuş evi, kedi evi, mama üretim evi, büyükbaş operasyon bölümü, hayvanların bulunduğu birimden ayrı olarak muayene odası, ameliyat odası, kafeterya, bakıcı evi, işçi odası, depo, tuvalet, veteriner hekim odası ve idare odası bulunuyor. İlerleyen süreçte projeye hayvan oteli ve hayvan mezarlığının da eklenmesi planlanıyor.