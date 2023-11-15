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Bursa’da beyin ölümü gerçekleşti, organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Bursa’da beyin ölümü gerçekleşti, organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen 36 yaşındaki vatandaş, organları ile 3 hastanın hayata tutunmasına ve 2 hastanın görmesine vesile oldu.

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Beyin kanaması sebebiyle 4 gün önce Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Tamara Uzun Bal, A.Ç.'nin ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yaptı. Ailenin olumlu yanıt vermesi sonrasında merhumun organları başarılı bir operasyonla alındı. Organ Nakil Koordinatörü Uzun Bal yaptığı açıklamada, "Hastanın sağ böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, sol böbreği ve karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, korneaları ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nakil bekleyen hastalara umut oldu" dedi.
Hastane Başhekimi Op. Dr. Kemal Kaya ise, "Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 3 hastamız yaşama tutunacak. Korneaları ile de iki vatandaşımızın görmesine vesile olacak. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

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