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Kağıthane’de seyir halindeki otomobil Seyrantepe mevkiinde alev aldı

Kağıthane’de seyir halindeki otomobil Seyrantepe mevkiinde alev aldı

Kağıthane'de TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

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Yangın, saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EOK 100 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Taha Yüksel aracını emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada otomobilin motor kısmındaki yangın bir anda büyüyerek aracın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alarak trafik akışını sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Ekiplerin çalışmaları esnasında oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

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