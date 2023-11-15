Antalya'da kadın avukat yürüyüş yaparken ölümle burun buruna geldi

ANTALYA'da sabah yürüyüşü yaparken falezlerden düşen Kazakistan uyruklu Türk vatandaşı avukat kadın, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

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Olay, saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Mehmet Manavaoğlu Park'taki falezlerde meydana geldi. Avukat olan Kazakistan uyruklu Türk vatandaşı kadın Diana U., sabah yürüyüşü yapmak için falezlerin yakınına geldi.

Bir süre yürüyen kadın bir anda dengesini kaybederek falezlerden denize doğru düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Parktan ulaşılması güç bir noktada olan yaralının alınması için deniz polisinden destek istendi.

Kaleiçi Yat Limanı’ndan botla çıkan deniz polisi kısa sürede kadının olduğu noktayı tespit etti. Botu yavaş yavaş kayalıkların arasına yanaştıran deniz polisi, kadını dikkatli bir şekilde bota aldı. Kaleiçi Yat Limanı’na getirilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diana U.’nun ilk düştüğü yerin toprak zemin olmasının, yaralanmanın şiddetini zayıflattığı öğrenildi.