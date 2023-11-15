BIST 7.700
DOLAR 28,67
EURO 31,19
ALTIN 1.817,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da kadın avukat yürüyüş yaparken ölümle burun buruna geldi

Antalya'da kadın avukat yürüyüş yaparken ölümle burun buruna geldi

ANTALYA'da sabah yürüyüşü yaparken falezlerden düşen Kazakistan uyruklu Türk vatandaşı avukat kadın, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Abone ol

Olay, saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Mehmet Manavaoğlu Park'taki falezlerde meydana geldi. Avukat olan Kazakistan uyruklu Türk vatandaşı kadın Diana U., sabah yürüyüşü yapmak için falezlerin yakınına geldi.

Bir süre yürüyen kadın bir anda dengesini kaybederek falezlerden denize doğru düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Parktan ulaşılması güç bir noktada olan yaralının alınması için deniz polisinden destek istendi.

Kaleiçi Yat Limanı’ndan botla çıkan deniz polisi kısa sürede kadının olduğu noktayı tespit etti. Botu yavaş yavaş kayalıkların arasına yanaştıran deniz polisi, kadını dikkatli bir şekilde bota aldı. Kaleiçi Yat Limanı’na getirilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diana U.’nun ilk düştüğü yerin toprak zemin olmasının, yaralanmanın şiddetini zayıflattığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kar yağışı geliyor! Flaş 'İstanbul' detayı... Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarıları
Foto Galeri Kar yağışı geliyor! Flaş 'İstanbul' detayı... Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarıları Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa’da beyin ölümü gerçekleşti, organlarıyla 3 kişiye umut oldu
Bursa’da beyin ölümü gerçekleşti, organlarıyla 3 kişiye umut oldu
Naim Süleymanoğlu'nun rekorlarına hiçbir sporcu ulaşamadı!
Naim Süleymanoğlu'nun rekorlarına hiçbir sporcu ulaşamadı!
Ters şeritte giden araçla otomobil çarpıştı! Ölenler var
Ters şeritte giden araçla otomobil çarpıştı! Ölenler var
Meral Akşener'den Anayasa Mahkemesi-Yargıtay krizi çıkışı! 'Yeni anayasa yapmanız için önce...'
Meral Akşener'den Anayasa Mahkemesi-Yargıtay krizi çıkışı! 'Yeni anayasa yapmanız için önce...'
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti! Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti! Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum
Geleceğin tiyatrocuları Aydın'da yetişiyor
Geleceğin tiyatrocuları Aydın'da yetişiyor
Darp edildiğini söyleyen yaşlı adamın gelininden ve torunundan şok iddialar
Darp edildiğini söyleyen yaşlı adamın gelininden ve torunundan şok iddialar
Hull City'nin forma sponsoru McVitie's
Hull City'nin forma sponsoru McVitie's
Antalya'da misafirliğe geldiği memleketinde arabası çalındı
Antalya'da misafirliğe geldiği memleketinde arabası çalındı
Kanada Başbakanı Trudeau: Gazze'de bebeklerin öldürülmesine son verilmeli
Kanada Başbakanı Trudeau: Gazze'de bebeklerin öldürülmesine son verilmeli
Yunanistan'a kaçarken yakalanan firari FETÖ üyesi tutuklandı!
Yunanistan'a kaçarken yakalanan firari FETÖ üyesi tutuklandı!
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! ABD'den 35 milyar dolar geliyor! Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! ABD'den 35 milyar dolar geliyor! Türkiye Yeşil Fonu kurulacak