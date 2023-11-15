BIST 7.708
DOLAR 28,67
EURO 31,17
ALTIN 1.816,76
HABER /  GÜNCEL

Mardin’de buğday yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Mardin’de buğday yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe - Viranşehir Yolu Üzeri Akça Mahallesi Kavşağı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abit Meral yönetimindeki plakası öğrenilmeyen buğday yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Meral, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TIR’ın devrilmesi sonucu tonlarca buğday yola saçılırken, trafiğe kapanan yoldaki buğdayın toplanmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın fiyatları bir anda fırladı! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın
Altın fiyatları bir anda fırladı! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın
Manisa’da 70 milyon TL’lik dev yatırım, sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi açılıyor
Manisa’da 70 milyon TL’lik dev yatırım, sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi açılıyor
Çin'de elektrik üretimi ekimde yüzde 5,2 arttı
Çin'de elektrik üretimi ekimde yüzde 5,2 arttı
Bakan Bak açıkladı! Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
Bakan Bak açıkladı! Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
Konya’da düğünde ateş edip bir kişinin ölümüne sebep olan muhtara 7,5 yıl hapis cezası verildi
Konya’da düğünde ateş edip bir kişinin ölümüne sebep olan muhtara 7,5 yıl hapis cezası verildi
700 uçuş saatini deviren GÖKBEY, ilk görevine hızla ilerliyor
700 uçuş saatini deviren GÖKBEY, ilk görevine hızla ilerliyor
Organik ve iyi tarım uygulamalarına sağlanan destek 2,1 milyar lirayı buldu
Organik ve iyi tarım uygulamalarına sağlanan destek 2,1 milyar lirayı buldu
Sinop'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı!
Sinop'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı!
Kağıthane’de seyir halindeki otomobil Seyrantepe mevkiinde alev aldı
Kağıthane’de seyir halindeki otomobil Seyrantepe mevkiinde alev aldı
Antalya'da kadın avukat yürüyüş yaparken ölümle burun buruna geldi
Antalya'da kadın avukat yürüyüş yaparken ölümle burun buruna geldi
Bursa’da beyin ölümü gerçekleşti, organlarıyla 3 kişiye umut oldu
Bursa’da beyin ölümü gerçekleşti, organlarıyla 3 kişiye umut oldu
Naim Süleymanoğlu'nun rekorlarına hiçbir sporcu ulaşamadı!
Naim Süleymanoğlu'nun rekorlarına hiçbir sporcu ulaşamadı!