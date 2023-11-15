Mardin’de buğday yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe - Viranşehir Yolu Üzeri Akça Mahallesi Kavşağı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abit Meral yönetimindeki plakası öğrenilmeyen buğday yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Meral, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR’ın devrilmesi sonucu tonlarca buğday yola saçılırken, trafiğe kapanan yoldaki buğdayın toplanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.