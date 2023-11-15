Şifa Hastenesi'ne toplu mezar kazılıyor! Yoğun bakım ünitesi vuruldu! Bebekler topluca ölüyor

İSRAİL, Gazze'deki Şifa Hastenesi'ni bombaladı. Yoğun Bakım Ünitesi'nin hedef alındığı saldırının ardından Gazze Sağlık Bakanlığı "Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik" açıklaması yaptı. Hastanedeki bebekler kuvözlerden çıkarıldı ve ölmeye başladılar. İşte İsrail saldırılarının 39. gününde Gazze'de yaşananlar...

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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 39. gününde şiddetlenerek devam ediyor. İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki güneş panellerini vurması ve yoğun bakım ünitesi ile doğumhaneyi hedef almasının ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesi elektrik yetersizliği nedeniyle çalışmayı durdurdu.

Hastanedeki cenazeler çıkarılamıyor

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaki prematüre bebekler ise kuvözlerden çıkarılarak hastanedeki başka bir bölüme sevk edildi. Bebekler ölmeye başlarken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, cenazeleri çıkarma çabalarının başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladıklarını Kızılhaç'a ilettiklerini bildirdi.

Kızılhaç'a 'toplu mezar' bildirimi!

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, hastanede biriken cenazeleri çıkarma çabalarının başarısız olduğunu belirterek, "Bu nedenle sağlık ekipleri ve hastane yönetimi, cenazeleri avluya gömmek için toplu mezar açma kararı aldı. Kızılhaç'a da bunu bildirdik ve toplu mezar kazma çalışmaları başladı." dedi.

Kimi mezar kazıyor kimi cenaze kefenliyor

Ekiplerin, gönüllü sığınmacılarla, 100-120 naaşı kefenlemeye çalıştığını, bir başka ekibin de toplu mezar kazdığını aktaran Kudra, defin işlemlerinin birkaç saat sürebileceğini dile getirdi. Kudra, halihazırda hastanede 650 hasta ve yaralı, 500 ila 600 sağlık personeli, 5 bin ila 7 bin sığınmacı bulunduğunu kaydetti.

Hastanede 36 prematüre bebek mevcut Filistinli sözcü, İsrail ordusunun prematüre bebekler konusunda Şifa Hastanesi ile iletişime geçtiği yönündeki iddialarını yalanlayarak, "Bizimle prematüre bebeklerle alakalı iletişime geçmediler. Şifa Hastanesi'nde 36 prematüre bebek mevcut." dedi.

03:00 Şifa Hastanesi'nde herkes ölüm çemberinde tutuluyor

Filistin Sağlık Bakanlığınca, İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hasta ya da sığınmacı olarak bulunanların tamamını, kuşatma ve bombardımanla ölüm çemberinin içinde tuttuğu belirtildi. "İsrail tankları hastanenin kapısında duruyor." diyen Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezi'ni dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor." Kudra, Şifa Hastanesi içinde 1500 kişilik sağlık ekibi ve 7 bin kadar sığınmacı olduğuna dikkat çekti.

00:40 Gazze'de 15 bin bebeğin doğumu tehlikede

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın), Gazze'de 7 Ekim ile bu yılın sonu arasında yaklaşık 15 bin bebeğin dünyaya gelmesinin öngörüldüğünü belirterek, artan şiddet olayları nedeniyle bu bebeklerin tamamının "ciddi risk altında" olduğunu bildirdi.

00:00 Netanyahu'dan orduya 'Her senaryoya hazırlıklı olun' emri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kuzey komşusu Lübnan’ın sınırındaki yerleşim birimlerinin yerel yöneticileriyle görüştü. Netanyahu, “Kuzeyde şu anda şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hizbullah’ı vuruyoruz ama orduya her türlü senaryoya hazırlıklı olmaları talimatı verildi. Hizbullah’a İsrail’i sınamamasını tavsiye ediyorum. Bu hayatlarının hatası olur” dedi.