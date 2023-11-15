'First lady'ler İstanbul'da buluşuyor, Gazze için tek yürek olacaklar! Çarpıcı değerlendirmeler: Kendi celladı haline dönüştü
Dünyanın birçok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri, bugün Emine Erdoğan’ın himayesinde İstanbul’da düzenlenecek “Filistin İçin Tek Yürek” konulu zirveye katılacak. Lider eşleri tüm dünyaya barış mesajı verecek. First Lady'ler toplantısından ne mesajlar çıkar? Dünyaya nasıl bir mesaj verilecek? Uzman isimler çarpıcı açıklamalarda bulundu.Abone ol
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan da Filistin'de yaşanan soykırım için çalışmalarını sürdürüyor. Emine Erdoğan bugün dünya liderlerinin eşlerini İstanbul'da ağırlayacak. Akademisyen Prof. Dr. Serhat Ulağlı ve Dr. Ali Semin A Haber canlı yayınında "Filistin İçin Tek Yürek" adıyla düzenlenecek zirvenin yapılacağı noktada çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları...
Akademisyen Prof. Dr. Serhat Ulağlı: 10 Ocak 2009 tarihinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi daha önce de bu tür girişimde bulunmuş ve çok önemli kararların alınması noktasında dünya liderlerini bir araya getirmişti. Bu noktada buradan alınacak kararlar aslında diplomaside hemen hemen bütün yollar deneniyor. Ekonomide pek çok yol deneniyor. Artık bu işin tek bir yaptırım boyutu kaldı bir de bu işin artık askeri müdahale boyutu kaldı İsrail'i durdurabilmek için. Ama son çarelerden bir tanesi bir sivil direniş hareketi olarak Emine Hanım'ın bu konudaki öncülüğü devlet başkanlarının da eşlerinin katılımıyla bir sivil direnişe dönüşmesi beklentisi var. Zaten dünya geneline baktığımız zaman çok ciddi bir halk tepkisinin İsrail karşıtı gösterilerin yaygın olduğunu görüyoruz. Artık bazı parlamentolar resmi bildirilerle İsrail'i bu katliama dur deme noktasına kadar getirdiler.
Türkiye'nin kilit rolü
Burada İsrail'in tüm dünyanın tepkisini çeken bir senaryonun maalesef baş karakteri olarak tüm olumsuz tepkileri üzerine çekiyor. Burada Türkiye'nin oynadığı kilit rol önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın oynamış olduğu tüm dünyayı ciddi derecede etki altına alan liderlik yönetimiyle Gazze konusunu dünya gündeminde en fazla işleyen bir ülke olarak Türkiye şu anda gündemde.
Savaş değil katliam
Buna biz savaş demeyeceğiz. Savaş iki eşit gruplar arasında olur. Bu bir katliam bu bir insanlık suçu. Bunun durdurulabilmesi noktasında bir sivil örgüt tepkisi olarak başlıyor.
Kendi celladı haline dönüştü
İsrail kendi davasını anlatmaya çalışırken aslında hiç farkında olmadan Filistin meselesinin ve katledilen insanların dramını tüm dünyanın fark etmesini sağladı. Bir anlamda kendi celladı kendi ürettiği teorisi kendi celladı haline dönüştü.
Dünyada yeni bir akım başladı
Dünyada yeni bir akım başladı. Filistin kültürüne duyulan sevgi. Filistinlilere duyulan hayranlık. Ciddi anlamda destek kazanıyor. Dünyanın seyrini değiştiren bir Filistin hikayesi tüm yüreklerde söylenmeye başlandı. Bütün zihinler artık mağdur edilen bir topluluk görüyor.
Batılı ülkeler İsrail'i cesaretlendirdi
Dr. Ali Semin: Bu olaylar başladıktan sonra Batılı ülkeler başta Fransa, ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkeler ciddi anlamda İsrail'e destek verdiler. Netanyahu'ya bu bir öz savunmadır veya meşru müdafaa olarak göstererek destekleri oldu hatta Netanyahu'yı cesaretlendirdiler.
Ateşkes için girişim gerekiyor artık kınamalar yetmiyor. Bugünkü toplantı çok önemli anlamlı. Artık ataerkil bir hakimiyetten ziyade bunu açık bir şekilde söyleyeyim artık devlet başkanlarının özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişiminde bir böylesi bir toplantı yapılması bence anlamlı. Bugüne kadar yapılan bütün toplantılar hep devlet başkanları düzeyindeydi. Artık buna herkesin tepki vermesi gerekiyor. Belki bundan sonraki süreç için bir adım olabilir. Maalesef İsrail'i durduracak bir müeyyide yok.
Tek yürek olunacak
Aralarında Katar, Malezya ve Özbekistan'ın da olduğu dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerinin katılacağı, "United For Peace In Palestine" adlı toplantıda, Gazze'deki insanlık dramına karşı birlik ve dayanışma mesajları verilecek.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek lider eşleri, Filistin halkına destek vermek amacıyla bir arada olmanın önemini vurgulayacak. "Filistin İçin Tek Yürek" ana teması altında tek oturumda gerçekleştirilecek zirvede, çeşitli görüş alışverişi yapılacak.
Ayrıca Gazze'ye insani erişim ve malzeme sevkiyatının kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması gerektiği de deklare edilecek.
Emine Erdoğan'ın hitaplarıyla başlayacak tarihi zirve, resmi devlet başkanı eşlerinin konuşmasıyla devam edecek. Zirve sonunda düzenlenecek basın toplantısında ise uluslararası toplumun Filistin davasına sahip çıkması gerektiği anlatılacak.
Emine Erdoğan, eşi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu 10 Ocak 2009'da İstanbul'da "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"na öncülük etmişti. Bölge ülkelerden çok sayıda lider eşinin katıldığı toplantı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının arttığı ve iki haftada yaklaşık 800 kişinin yaşamını yitirdiği dönemde düzenlenmişti.
Toplantıda Emine Erdoğan "Gazze'ye Destek İçin İstanbul Çağrısı" metnini kürsüden okumuş, metin, lider eşlerinin oybirliğiyle kabul edilmişti.