BIST 7.708
DOLAR 28,67
EURO 31,17
ALTIN 1.816,76
HABER /  GÜNCEL

Taksiciler Odası Başkanı yüzde 65 zam istedi! İBB'den yanıt geldi

Taksiciler Odası Başkanı yüzde 65 zam istedi! İBB'den yanıt geldi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun, taksimetre tarife ücretlerine yüzde 65 oranında zam talebine, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, "Uygun göremeyiz" yanıtını verdi.

Abone ol

 İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, demirbaş giderlerine gelen zamlardan dolayı yüzde 65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduklarını açıklamıştı.

Yüzde 65 zam uygulandığı takdirde şu an 70 TL olan indi bindi ücreti 115 TL'ye çıkacak. Ancak İBB'den olumsuz yanıt geldi.

Buğra Gökce bu taleple ilgili FOX'ta konuştu. Zam isteğine şöyle yanıt verdi:

"Böyle bir gündem yok. Yüzde 65'i nasıl hesaplamışlar onu da bilmiyorum. UKOME'lerimiz 6 ayda bir zamla toplanıyor. Ocak UKOME'sinden önce bu rakamı zikretmek doğru değil. Ayrıca yüzde 65 uygun göreceğimiz bir zam değil. Biz zam oranları enflasyon artışı, asgari ücret artışı ve akaryakıt artışıyla belirliyoruz. Böyle bir zam gündemimizde yok. Bize ulaşmış resmi bir teklif de yok."

ÖNCEKİ HABERLER
'First lady'ler İstanbul'da buluşuyor, Gazze için tek yürek olacaklar! Çarpıcı değerlendirmeler: Kendi celladı haline dönüştü
'First lady'ler İstanbul'da buluşuyor, Gazze için tek yürek olacaklar! Çarpıcı değerlendirmeler: Kendi celladı haline dönüştü
Muğla Tarım Müdürü Barış Saylak, tarımda önemli projelere imza atıldığı açıkladı
Muğla Tarım Müdürü Barış Saylak, tarımda önemli projelere imza atıldığı açıkladı
Kayseri'de firari 12 hükümlü yakalandı
Kayseri'de firari 12 hükümlü yakalandı
Göbeklitepe'yi ara tatilde günde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret ediyor
Göbeklitepe'yi ara tatilde günde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret ediyor
Mardin’de buğday yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı
Mardin’de buğday yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı
Altın fiyatları bir anda fırladı! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın
Altın fiyatları bir anda fırladı! Gram altın, çeyrek altın fiyatına bakın
Manisa’da 70 milyon TL’lik dev yatırım, sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi açılıyor
Manisa’da 70 milyon TL’lik dev yatırım, sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi açılıyor
Çin'de elektrik üretimi ekimde yüzde 5,2 arttı
Çin'de elektrik üretimi ekimde yüzde 5,2 arttı
Bakan Bak açıkladı! Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
Bakan Bak açıkladı! Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
Konya’da düğünde ateş edip bir kişinin ölümüne sebep olan muhtara 7,5 yıl hapis cezası verildi
Konya’da düğünde ateş edip bir kişinin ölümüne sebep olan muhtara 7,5 yıl hapis cezası verildi
700 uçuş saatini deviren GÖKBEY, ilk görevine hızla ilerliyor
700 uçuş saatini deviren GÖKBEY, ilk görevine hızla ilerliyor
Organik ve iyi tarım uygulamalarına sağlanan destek 2,1 milyar lirayı buldu
Organik ve iyi tarım uygulamalarına sağlanan destek 2,1 milyar lirayı buldu