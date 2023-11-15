İsrail, Gazze'de Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini vurdu! Kuvözdeki bebekler katledildi

Yenidoğan servisinde bebek katliamı

Görüntülere göre ayrıca Şifa Hastanesi'ndeki yenidoğan bölümünde kuvözlerinden çıkarılan 30'dan fazla bebek hastane personeli ve gönüllü sivillerin kucaklarında daha güvenli ve uygun bir yere nakledildi.

İŞTE KUVÖZDEN ÖLÜME GİDEN BEBEKLERİN VİDEOSU