BIST 7.692
DOLAR 28,67
EURO 31,13
ALTIN 1.817,61
HABER /  GÜNCEL

Çatalca’da alacak verecek kavgasında büyük kavga, 1 kişi yaralandı

Çatalca’da alacak verecek kavgasında büyük kavga, 1 kişi yaralandı

Çatalca’da iki şahıs arasında çıkan alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone ol

Çatalca ilçesi Kaleiçi Mahallesi’nde 08.11.2023 tarihinde aralarında alacak verecek meselesi olan iki şahıs tartışma başladı. Taraflardan biri diğerini silahla vurarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, yaralı şahsın nakliye işi ile uğraştığı, şüpheli B.Ş. isimli şahsın eşyalarını taşıdığı ve aralarında bu konudan dolayı alacak verecek meselesi olduğu belirlendi. Şüpheli şahsın olay günü yaşadıkları tartışma sonucunda şahsı silah ile yaraladığı ve kaçtığı tespit edildi. Şüpheli B.Ş. isimli şahıs aynı gün içerisinde Kaleiçi Mahallesi’nde yakalandı. Şüpheli olayda kullandığı ruhsatsız silahı ise kaçarken metruk bir alana attığı belirlendi. Metruk alanda arama yapan polis ekipleri, uç unsuru ruhsatsız silah ile 6 adet fişek ele geçirdi. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya’da yaşlı kadın çantayı saniyeler içerisinde çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı
Sakarya’da yaşlı kadın çantayı saniyeler içerisinde çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı
Öğretmene 'torbacı' kumpası! 4 öğrencisine tecavüz etti dendi bakın gerçek ne çıktı?
Öğretmene 'torbacı' kumpası! 4 öğrencisine tecavüz etti dendi bakın gerçek ne çıktı?
Ev sahibi 'ya bu fiyata oturursun ya da çıkarsın' dedi: Kiracı parkta çadır kurmayı düşünüyor
Ev sahibi 'ya bu fiyata oturursun ya da çıkarsın' dedi: Kiracı parkta çadır kurmayı düşünüyor
Samandağ’da depremden etkilenen binalar kontrollü olarak yıkılıyor
Samandağ’da depremden etkilenen binalar kontrollü olarak yıkılıyor
AB, enerji ithalatına metan emisyon sınırı getirecek!
AB, enerji ithalatına metan emisyon sınırı getirecek!
Ziraat Bankası'ndan yaklaşık 625 milyon dolarlık dış finansman işlemi
Ziraat Bankası'ndan yaklaşık 625 milyon dolarlık dış finansman işlemi
Manchester City bu sezon rekor gelir ve kâr elde etti
Manchester City bu sezon rekor gelir ve kâr elde etti
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Şifa Hastanesi'ne toplu mezar kazılıyor! İsrailitiraf etti! Şifa Hastanesi'ne girdik, rehine yok...
Şifa Hastanesi'ne toplu mezar kazılıyor! İsrailitiraf etti! Şifa Hastanesi'ne girdik, rehine yok...
Ağrı'da 674 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Ağrı'da 674 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Reel sektör beyaz ve mavi yakalı işçi bulamıyor!
Reel sektör beyaz ve mavi yakalı işçi bulamıyor!
Taksiciler Odası Başkanı yüzde 65 zam istedi! İBB'den yanıt geldi
Taksiciler Odası Başkanı yüzde 65 zam istedi! İBB'den yanıt geldi