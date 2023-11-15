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Samandağ’da depremden etkilenen binalar kontrollü olarak yıkılıyor

Samandağ’da depremden etkilenen binalar kontrollü olarak yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları 20 mahallede sürüyor.

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Samandağ ilçesinde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor. Yıkım işleminin yapılacağı alanlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi alan ekipler, yıkımın ardından çıkan molozları kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüyor.

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