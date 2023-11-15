Sakarya’da yaşlı kadın çantayı saniyeler içerisinde çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşlı bir kadının çanta dükkanından saniyeler içinde profesyonelce yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

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Dar Sokak'ta bulunan bir çantacı dükkanında meydana gelen olayda çanta bakma bahanesiyle gelen yaşlı bir kadın, üzerindeki şalı çantaların üzerine atarak hırsızlık yaptı. Yaşlı kadının rahat ve profesyonelce saniyeler içinde yaptığı hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının çanta bakma bahanesiyle gelmesi ve üzerindeki şalı çantaların üzerine atarak hırsızlık yapması yer alıyor.

"Yolda zor yürüyor belki ama çanta çalıyor"

Hırsızlık olayını güvenlik kameralarına bakınca anladığını aktaran iş yeri sahibi Onur Baycan, yaşananlarını aktardı. Baycan, “Olay, dün saat 14.00 gibi oldu. 80 yaşlarına merdiven dayamış bir teyzemiz, şalını çantanın üzerine örtüyor. Tam o sırada bizim görüş açımızı istemeyerek kapatan müşterimiz sayesinde şalın içine sokuyor çantayı alıp gidiyor. Böyle bir durum yaşandı maalesef hiç ummayacağımız bir şey, biz kendimiz utanıyoruz artık ne diyeyim. Belki torunu, çoluğu çocuğu var yazık yolda zor yürüyor belki ama çantayı örtü yöntemiyle alıyor, gidiyor. Sözün bittiği yerdeyiz diyecek bir kelimemiz yok” dedi.