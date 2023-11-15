BIST 7.687
DOLAR 28,67
EURO 31,14
ALTIN 1.816,53
HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-16 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-16 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "F-16 konusunda süreç devam ediyor. Gelişme olursa bilgi vereceğiz." dedi. Güler, Yunan heyeti ile Ankara'da gerçekleştirilen Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nın olumlu geçtiğini belirterek, bir sonraki toplantının Yunanistan'da yapılacağını açıkladı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, partisinin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin Türkiye-ABD ilişkileri ve geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’na dair sorularını yanıtladı.

Bakan Güler, “ Yunanistan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler gayet olumlu geçti. İnşallah böyle devam edeceğiz. Biz de bunun karşılığında daha sonra Yunanistan’a gideceğiz. Henüz tam tarih belli değil. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra da ikinci Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı Yunanistan’da olacak. Artık onlarla birlikte görüşüp anlaşacağız. Tarihi karşı taraf belirleyeceği için bekleyeceğiz. Ne zaman olacağına dair bir şey diyemiyorum” ifadelerini kullandı.

Güler, F-16 savaş uçakları konusunda ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin, "Mevcut durum devam ediyor. Gelişme olursa bilgi vereceğiz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'yi eleştiren HEDEP'li Gergerlioğlu'na! Aklını başına al!
Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'yi eleştiren HEDEP'li Gergerlioğlu'na! Aklını başına al!
Üniversiteye hazırlanan gençlere YKS hazırlık seti hediye edildi
Üniversiteye hazırlanan gençlere YKS hazırlık seti hediye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması
Çatalca’da alacak verecek kavgasında büyük kavga, 1 kişi yaralandı
Çatalca’da alacak verecek kavgasında büyük kavga, 1 kişi yaralandı
Sakarya’da yaşlı kadın çantayı saniyeler içerisinde çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı
Sakarya’da yaşlı kadın çantayı saniyeler içerisinde çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı
Öğretmene 'torbacı' kumpası! 4 öğrencisine tecavüz etti dendi bakın gerçek ne çıktı?
Öğretmene 'torbacı' kumpası! 4 öğrencisine tecavüz etti dendi bakın gerçek ne çıktı?
Ev sahibi 'ya bu fiyata oturursun ya da çıkarsın' dedi: Kiracı parkta çadır kurmayı düşünüyor
Ev sahibi 'ya bu fiyata oturursun ya da çıkarsın' dedi: Kiracı parkta çadır kurmayı düşünüyor
Samandağ’da depremden etkilenen binalar kontrollü olarak yıkılıyor
Samandağ’da depremden etkilenen binalar kontrollü olarak yıkılıyor
AB, enerji ithalatına metan emisyon sınırı getirecek!
AB, enerji ithalatına metan emisyon sınırı getirecek!
Ziraat Bankası'ndan yaklaşık 625 milyon dolarlık dış finansman işlemi
Ziraat Bankası'ndan yaklaşık 625 milyon dolarlık dış finansman işlemi
Manchester City bu sezon rekor gelir ve kâr elde etti
Manchester City bu sezon rekor gelir ve kâr elde etti