Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'yi eleştiren HEDEP'li Gergerlioğlu'na! Aklını başına al!

Suç örgütü liderliğinden hapis yatan Alaattin çakıcı, dün Meclis'te yaşanan gerilimin ardından HEDEP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu hedef aldı. Gergerlioğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirmiş, MHP'lilerle söz düellosuna girmişti. Çakıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, Gergerlioğlu'na “Densiz herif. Aklını başına al, sakın bir daha boyundan büyük laflar etme” dedi.

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Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu tehdit etti. Çakıcı tarafından yapılan paylaşımda “Densiz herif. Aklını başına al, sakın bir daha boyundan büyük laflar etme” dedi.

MHP lideri Bahçeli ne dedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin dünkü grup toplantısında Anayasa Mahkemesi'ni hedef alırken “Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK’lı ve FETÖ’cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesi’dir” demişti.

Gergerlioğlu: Türkçe öğren de gel

Bunun üzerine Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak MHP liderine “Haddini bileceksin Bahçeli, Anayasayı AYM’yi tanıyacak, yerine oturacaksın. Sen önce Sinan Ateş’in katilinin neden Olcay Kılavuz’un evinde çıktığını söyle. Soyadımı bile doğru telaffuz edemeyen Bahçeli, Türkçe öğren de gel” diye seslendi.

Yüreğin yetiyorsa benimle yüz yüze gel

Gergerlioğlu’na Meclis'teki bu konuşması üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli'ye her fırsatta destek veren Alaattin Çakıcı'dan Gergerlioğlu'na yönelik tehdit gibi açıklama geldi. Çakıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamasında Gergerlioğlu'na, "sakın bir daha boyundan büyük laflar etme", "Kandil'in Meclis'teki kudurmuş çakalları", "Yüreğiniz yetiyorsa benimle yüz yüze gelin" gibi ifadeler kullandı.

Alaattin Çakıcı’nın açıklaması şöyle:

"14 kasımda meclisteki konuşmanın videosunu izledim insanlar devletin bekasına zarar vermediği sürece ülkenin bölünmez bütünlüğünü namusu kadar seven iffeti kadar koruyan hangi etnik guruptan olursa olsun o Türk vatandaşıdır insanlar farklı siyasi düşünce içeresinde olabilir kantarın topuzunu kaçırmadan bölücülük yapmadığı sürece konuşma hakkına sahiptir ölçüler dahilinde o videoda sayın Genel başkanım Devlet bahçeliye lafını bilmez kandil uzantısı Osman Ömer Faruk Gergerlioğlu lafını bilmeyen densiz benimde ismimi katarak mafya ile niye resim çektirdin. Devlet başkanımız dahil tüm parti liderleri sokakta herkes ilen fotoğraf çektiriyor sokakta herkesle fotoğraf çektirmektedirler bu suç değildir sayın genel başkanıma Türkçe öğren diyor Türkiye'de en iyi edebi Türkçeyi konuşanlardan biridir haddini bil diyor densiz herif aklını başına al sakın bir daha boyundan büyük laflar etme sen ve senin gibilerde yüreği olmayan kandilin meclisteki kudurmuş çakalları yüreğiniz yetiyorsa Türkiye'nin her yerine gidip geliyorum adamsanız benim ilen yüzsüze gelin konuşacak yüreğiniz var mı? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kabul etmiş yüreğine sindirmiş tüm etnik gurup Türk vatandaşlarına selam olsun."

NOT: Çakıcı'nın açıklaması aynen verilmiştir.