Üniversiteye hazırlanan gençlere YKS hazırlık seti hediye edildi

Esenler Belediyesi, Esenlerli lise son sınıf öğrencileri ile mezun olup YKS’ye hazırlanan ve üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen 5 bin öğrenciye “Raunt Online YKS Hazırlık Seti”, bu seti kullanabilecekleri internet ve rehberlik hizmeti hediye ediyor.

Abone ol

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, üniversiteye hazırlanan Esenlerli gençlere tam destek veriyor. Esenler’de, lise son sınıfta okuyan 3 bin öğrencinin yanı sıra liseden mezun olup YKS’ye hazırlanan yaklaşık 2 bin genç için yani üniversiteye hazırlanan tüm Esenlerli gençler için “Raunt Online YKS Hazırlık Seti” hediye ediyor. Bu setleri kullanırken ihtiyaç duyacakları 8 GB interneti de her ay telefonlarına yüklüyor. Esenler Belediyesi, öğrencilere hayalini kurdukları üniversitelere yerleşebilmeleri için sınav hazırlığında rehberlik hizmeti de sağlıyor ve tüm bunlar öğrencilere ücretsiz sunuluyor.

3 BİN TL, ÖĞRENCİ EVİ DESTEK PAKETİ

Esenler Belediyesi’nin üniversiteye hazırlanan gençlere desteği bununla sınırlı değil. Esenler’deki üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine 3 bin TL eğitim yardımı yapan Esenler Belediyesi son 2 yılda 7 binden fazla lise son sınıf öğrencisine eğitim desteği verdi. 2022-2023 yıllarında üniversiteye yeni başlayan 3 binden fazla genç eğitim desteğinden faydalandı. Belediye’nin ‘Öğrenci Evi Destek Paketi’ projesi ile Esenler’deki öğrenci evlerine tamirat, tadilat, internet, ev eşyası ve market alışverişi gibi destekler de ücretsiz olarak sağlanıyor.

Gençlerin sadece maddi olarak değil, manevi olarak da yanında olan Esenler Belediyesi, üniversite hazırlığındaki öğrencilere sınav stresini atmaları için gezilerden kamplara, sportif faaliyetlerden kültürel ve sanatsal faaliyetlere kadar çok sayıda etkinlik de düzenliyor.

"Destek bizden, başarı sizden"

Üniversiteye hazırlanan gençlerin sınıflarındaki sıralarına bir müjde kartı bırakan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Üniversite hayali kuran genç kardeşlerimiz için onları başarıya götüreceğine inandığımız ‘Raunt Online YKS Hazırlık Seti’ ve aylık 8 GB internet hediye ediyoruz. Gençlerimizin sıralarına bıraktığımız notta ‘Destek bizden, başarı sizden’ yazıyor. Tam da böyle düşünüyoruz işte. Esenler Belediyesi olarak, geleceğin teminatı gençlerimiz için maddi-manevi her türlü her imkanı sağlıyoruz. Yıllardır da bu birlikteliğimizin meyvelerini topluyoruz. Evlatlarımız, kazandıkları üniversitelerle hepimizin göğsünü kabartıyorlar. Genç kardeşlerimizle her fırsatta bir araya geliyorum ve onlara, Esenler’i de, ülkemizi de kendilerinin gururlandıracağından hiç şüphem olmadığını söylüyorum. Bir kez daha tekrar ediyorum, Esenlerli genç, sen yeter ki iste. Destek bizden, gayret senden” diye konuştu.