BIST 7.692
DOLAR 28,67
EURO 31,13
ALTIN 1.817,61
HABER /  DÜNYA

İran'da idam! 2 uyuşturucu suçlusu idam edildi

İran'da idam! 2 uyuşturucu suçlusu idam edildi

İran'da uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılanarak idama mahkum edilen 2 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

Abone ol

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), uyuşturucuyla ilgili suçlardan ölüm cezasına mahkum edilen 2 kişinin cezasının Kerec eyaletindeki Kezelhisar Cezaevi'nde infaz edildiğini duyurdu.

İdam edilenlerden birinin Afganistan vatandaşı Nezir Muhammed, diğerinin de Bakır Muhammedi olduğu belirtildi.

İranlı yetkililerden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, mayıs ayında yaptığı açıklamada, İranlı yetkililere, ölüm cezasını kaldırma veya tüm infaz kararlarını durdurma çağrısında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-16 açıklaması
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-16 açıklaması
Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'yi eleştiren HEDEP'li Gergerlioğlu'na! Aklını başına al!
Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'yi eleştiren HEDEP'li Gergerlioğlu'na! Aklını başına al!
Üniversiteye hazırlanan gençlere YKS hazırlık seti hediye edildi
Üniversiteye hazırlanan gençlere YKS hazırlık seti hediye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması
Çatalca’da alacak verecek kavgasında büyük kavga, 1 kişi yaralandı
Çatalca’da alacak verecek kavgasında büyük kavga, 1 kişi yaralandı
Sakarya’da yaşlı kadın çantayı saniyeler içerisinde çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı
Sakarya’da yaşlı kadın çantayı saniyeler içerisinde çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı
Öğretmene 'torbacı' kumpası! 4 öğrencisine tecavüz etti dendi bakın gerçek ne çıktı?
Öğretmene 'torbacı' kumpası! 4 öğrencisine tecavüz etti dendi bakın gerçek ne çıktı?
Ev sahibi 'ya bu fiyata oturursun ya da çıkarsın' dedi: Kiracı parkta çadır kurmayı düşünüyor
Ev sahibi 'ya bu fiyata oturursun ya da çıkarsın' dedi: Kiracı parkta çadır kurmayı düşünüyor
Samandağ’da depremden etkilenen binalar kontrollü olarak yıkılıyor
Samandağ’da depremden etkilenen binalar kontrollü olarak yıkılıyor
AB, enerji ithalatına metan emisyon sınırı getirecek!
AB, enerji ithalatına metan emisyon sınırı getirecek!
Ziraat Bankası'ndan yaklaşık 625 milyon dolarlık dış finansman işlemi
Ziraat Bankası'ndan yaklaşık 625 milyon dolarlık dış finansman işlemi