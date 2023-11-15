İş Sanat Aralık ayında Grammy ödüllü sanatçıları ağırlayacak

İş Sanat, Aralık ayı programında Grammy ödüllü Concerto Köln ve keman virtüözü Giuliano Carmignola’yı ağırlayacak.

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İş Sanat, Aralık ayı programında Grammy ödüllü Concerto Köln ve keman virtüözü Giuliano Carmignola’yı ağırlayacak. Halk müziğinin başarılı ismi Kubat, “Ege Türküleri”yle seyircinin karşısında olacak. İş Sanat sahnesinde yılı, etkileyici performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Karsu kapatıyor. İş Sanat’ın ücretsiz etkinlikleri Aralık’ta Âşık Veysel şiir dinletisi ve Parlayan Yıldızlar konserleriyle devam ediyor.

Grammy ödüllü keman virtüözü Giuliano Carmignola İş Sanat’ta

Grammy ödüllü Concerto Köln, keman virtüözü ile İş Sanat’ta bir araya geliyor. Konser 15 Aralık Cuma, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.



Dünyanın prestijli salonlarında verdikleri konserlerin yanı sıra birçok albüm kaydı da bulunan Concerto Köln, 2004 yılında "La nozze di Figaro" (Figaro’nun Düğünü) operası kaydıyla Grammy ödülünün sahibi olmuştu. Topluluk, yine Grammy ödüllü bir başka sanatçı Giuliano Carmignola ile birlikte Johann Sebastian Bach, Pietro Locatelli, Benedetto Marcello’nun eserlerinden oluşan Barok dönem repertuarıyla seyircinin karşısında olacak.



Türk halk müziğinin güçlü sesi Kubat, 7 Aralık Perşembe, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda “Ege Türküleri”yle seyircisiyle buluşacak. Kubat’a bu konserde Türk halk müziğinin yeni nesil seslerinden Canan Çal eşlik edecek.

Karsu, yılın son konserinde seyircisiyle buluşacak. Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği ustalıkla harmanlayan Karsu’nun, İş Sanat’a özel hazırladığı “Dünya’nın Sesleri” başlıklı konserin biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenmişti.

Uzun İnce Bir Yoldayım şiir dinletisi

Ölümünün 50’inci yılında Aşık Veysel, “Uzun İnce Bir Yoldayım” başlıklı şiir dinletisiyle İş Sanat’ta anılıyor. 1973 yılında aramızdan ayrılan, aşık geleneğinin son temsilcisi Aşık Veysel’in şiirlerinden derlenen dinleti, 11 Aralık Pazartesi saat 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.