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Bakan Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 asgari ücret görüşmelerine ilişkin olarak "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak” dedi..

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ne zaman başlayacağı sorusu üzerine, “Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Süreç ilerlesin bakalım. Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak” dedi.

"Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçileri temsil eden Türk-İş Konfederasyonu’nun komisyonda asgari ücretle çalışan işçilere de yer vereceğinin belirtilmesi üzerine Işıkhan, “Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz inşallah. Katkı getireceğine inanıyorum” diye konuştu.

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