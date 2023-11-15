Bursa'nın İznik ilçesinde 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Avrupa’nın en büyük teknoloji fuarı tüm hızıyla devam ediyor

İstanbul’da cesedi eritilen iş adamı Nurhan Ör için cenaze namazı kılındı

Dilan Polat ve Engin Polat'a mahkemeden bir kötü haber daha! Reddedildi...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi doğrudan hedef alarak yaraladığı ortaya çıktı

Muğla'da kayıp yaşlı kadın ölü olarak bulundu!

Fenerbahçe, Gençlerbirliği altyapısından 15 yaşındaki 3 ismi kadrosuna kattı

Çocuklarda fazla ekran maruziyeti uyku bozukluğu ve baş ağrısı sebebi!

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya nakledilecek

Afyonkarahisar'da otomobil traktör römorkuna çarptı! 7 kişi yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Sende atom bombası var mı, yok mu?

İETT otobüsü bariyere çarptı, şoförü yaralandı!