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Bursa'nın İznik ilçesinde 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Korku dolu anların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

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Yangın, saat 13.30 sıralarında İznik Yeni Mahalle Akçakaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede binanın çatısını saran alevler, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle alevler, diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
3 katlı binanın çatısı küle dönerken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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