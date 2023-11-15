Dilan Polat ve Engin Polat'a mahkemeden bir kötü haber daha! Reddedildi...

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlarının tutukluluğa ilişkin Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz reddedildi. Hakimliğin kararının ardından dosya itirazın değerlendirilmesi üzere Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu toplam 14 şüpheli tutuklanmış, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verilmişti.

Avukatları tahliye başvurusu yaptı

Dilan ve Engin Polat'ın avukatı ise Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etti ve Polat çifti hakkında tahliye kararı verilmesini talep etmişti. Hakimlik, tutuklama kararına ilişkin yapılan itirazı reddetti.

İtiraz Asliye Ceza Mahkemesi'nde

Hakimliğin kararının ardından dosya, itirazın değerlendirilmesi için üst mahkeme olan Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Asliye Ceza Mahkemesi Polat çiftinin tutukluluğa itirazını değerlendirecek.

Yeni bir suçtan daha tutuklandılar

Öte yandan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat, “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit suçuna azmettirme” suçundan dün tutuklanmıştı.